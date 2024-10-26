Схема. Смотрите, как это работает.

Правительство РФ смягчило требование по обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров — порог снижен с нынешних 50% до 25%.

Иностранные активы России выросли в сентябре на $9,5 млрд, сообщил Центробанк предварительную оценку платежного баланса. С начала года валюта за рубежом предприятий увеличилась на $50,3 млрд против $39,8 млрд в январе-сентябре 2023 г. Иностранные активы выросли на четверть экспорта.

Зачем предприятиям постоянно оставлять 75% выручки за рубежом — непостижимо. Получается, зарплата рабочих, налоги и прочие расходы в России не превышают 25% оборота компаний. А остальное что, все годы остается за рубежом? В интересах кого и кому валюта остается за рубежом?

Хочу напомнить, что частичную продажу валюты ввели по прямому указанию Президента, и при любой возможности глава ЦБ выражал неудовольствие этим решением. Продажа валюты остановила падение рубля, но было бы странно, если бы этого не произошло. Странно как раз то, что экспорто-ориентированная страна имеет слабую валюту. Причем валюту продает только ограниченный список компаний, перечень которых засекречен.

Так вот ЦБ снижает норму обязательной продажи валюты. Рубль падает. На падении рубля зарабатывают финансовые спекулянты, которые все время крутятся возле ЦБ. По причине падения рубля и роста цен на энергоресурсы и на услуги монополий растет инфляция. Цены на связь, на бензин, на авиаперелеты, на пассажирские перевозки в России растут на 15% — 20%. Антимонопольная служба ничего не замечает. А ведь в капиталистическом строе надзор государства над тем, чтобы монополии монопольно не повышали цены, — это основная функция государства. Но не в нашем случае. За долларом цены подтягивают монополии и остальные.

Когда растет инфляция, ЦБ заявляет, что надо срочно поднимать ставку, чтобы остановить инфляцию. Если нет инфляции, то ЦБ заявляет, что у нас перегрев экономики и все равно повышает ставку. Дело не в причине. Главное — поднять ставку.

Многие смотрят на ставку рефинансирования ЦБ и примеряют ее к рентабельности производства. Кто сможет взять кредит при такой кредитной ставке. Якобы наш ЦБ выдает кредиты банкам по ставке рефинансирования. А банки, добавив свой процент, выдают кредиты предприятиям.

Так вот это не про наши банки. Наши банки не кредитуют предприятия. У нас эта схема работает в другую сторону. Банки собирают деньги предприятий и населения на депозиты и отправляют их ЦБ. ЦБ платит им, исходя из размера ключевой ставки. Чем выше ставка, тем выше платы. Таким образом, чем выше ставка рефинансирования, тем больше денег заработают банки. И банки просто купаются в деньгах.

При этом министр финансов Силуанов и зампред ЦБ Заботкин в унисон выступили против введения налога на сверхприбыль банков, которая в этом году в очередной раз побьет рекорд — оценка 3,5-3,6 трлн руб (!!!).

Вот ради прибыли банков и работает эта схема. Академик Глазьев: «Вся страна работает на обогащение хозяев частных и руководителей государственных банков. Смысл проводимой руководством Банка России политики свелся к обогащению банкиров за счет выкачивания денег из производственной сферы».

За чей счет работает схема? За наш с вами счет. Экономика России годами развивается без кредита. Нет роста экономики — нет налогов, нет зарплат. Но это ладно. На даже с того немногого, что у нас нет, ЦБ все время собирает свою ренту. Ведь постоянная инфляция, в основе которой лежит постоянное опускание рубля, — это возможность залезть в каждый карман.

У нас одновременно два парадокса. Первый: страна, в которой экспорт превышает импорт, имеет собственную расчетную валюту (рубль), которая все время падает. И второй: наш ЦБ все время убыточный. Убыточный ЦБ — это чудо чудное. Представьте: вы владелец Северного полюса. Южного нет, и на земном шаре жуткий дефицит льда, и вы торговец льдом. К вам подплывают баржи, грузятся льдом, стоят в очереди. Платят сколько вы скажете за то, чтобы отгрузить снег-лед без очереди, и вы при этом — убыточны. Скажете так не может быть? Ничего подобного. ЦБ России, банк, который рисует рубли в нужном количестве, убыточный.

Это происходит вследствие того, что ЦБ платит по ставке рефинансирования банкам за депозиты, которые банки размещают в ЦБ. За счет этого убыток.

За чей счет возмещается убыток? Не падайте со стула. За ваш счет. ЦБ эмитирует (печатает—рисует—выпускает) необходимое число денег и расплачивается ими. Необеспеченная эмиссия денег приводит к инфляции, обесценивает наши деньги, зарплаты и пенсии, другими словами — залезает нам в карман.

Что делает ЦБ когда наблюдает инфляцию? Правильно—повышает ключевую ставку. Эта музыка будет вечной. Схема будет жива, пока не найдется тот, кто положит ей конец. И тогда экономика России начнет расти и экономический статус России, уровень жизни россиян будет соответствовать тому месту в мире, которые они должны занимать.

Олег Царёв

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Снижение требований по продаже валютной выручки:

- Правительство снизило порог с 50% до 25%

- 75% выручки остается за рубежом

- Список компаний-экспортеров засекречен

2. Проблемы с курсом рубля:

- Экспортно-ориентированная страна имеет слабую валюту

- Рубль продолжает падать

- На падении рубля зарабатывают финансовые спекулянты

3. Механизм работы ЦБ и банковской системы:

- Банки не кредитуют предприятия

- Банки собирают депозиты и размещают их в ЦБ

- ЦБ платит банкам по высокой ключевой ставке

- Сверхприбыль банков в этом году составит 3,5-3,6 трлн рублей

4. Парадоксальные явления:

- Страна с положительным торговым балансом имеет падающую валюту

- ЦБ является убыточным, несмотря на монополию на эмиссию рубля

- Убытки ЦБ покрываются эмиссией, что ведет к инфляции

5. Последствия для экономики:

- Экономика развивается без доступного кредитования

- Постоянная инфляция снижает реальные доходы населения

- Растут цены на услуги монополий (15-20%)

Вывод:

В статье описывается замкнутый круг в российской финансовой системе, где действия ЦБ и банковского сектора приводят к обогащению банков за счет реального сектора экономики и населения. Механизм работает следующим образом: снижение нормы продажи валютной выручки → ослабление рубля → рост инфляции → повышение ключевой ставки → увеличение прибыли банков → необеспеченная эмиссия для покрытия убытков ЦБ → дальнейший рост инфляции. Автор считает, что такая система препятствует экономическому росту России и требует кардинальных изменений для улучшения уровня жизни населения.