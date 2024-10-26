Вторая половина XXI в. будет периодом империй и войн смыслов, которые будут доминировать и формировать геополитическую парадигму и ландшафт. Для выживания и развития амбициозным и имеющим перспективы державам будет необходимо овладевать сетевыми, имперскими принципами, а в идеале становиться геостратегическими игроками, проявляющими черты суши, моря и сети одновременно. Несмотря на то, что ближайшие 30 лет будут временем войн и катастроф, где будут главенствовать принципы борьбы за пространство, отдельные элементы будущего, прототипы новых принципов и подходов, проявляются уже в наше время.

В частности, речь идёт о стратегии Британии «Новая Ганза», направленной на получение контроля над Севером Европы. В части экономики, финансов, технологий, элитных связей Британия давно доминирует в регионе. В военном вопросе, поверх НАТО, существует отдельная структура Объединённые экспедиционные силы (JEF) под руководством Британии (см. рисунок), в которой Швеция и Финляндия состояли ещё до вступления в НАТО. Однако, есть ещё один важный фактор, который в долгосрочной перспективе даже более важен остальных – Британия проводит активную и успешную политику по захвату культурно-смыслового пространства этнических систем и стран региона.

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Во время ВОВ входя в деревни, села и города нацисты активно уничтожали учителей, священников, да и вообще образованных людей, чтобы снизить сопротивление и ментальный иммунитет населения. Принципы неизменны, в части духовных вопросов на Севере Европы идёт активное и успешное насаждение секулярного гностицизма и сатанизма, от христианских морали и нравственности мало что осталось. Не лучше ситуация в вопросе культуры и научного знания – монополия англосаксов.

Несмотря на то, что морские империи игнорируют культурные различия подчиненных этнических систем, делая акцент на право и закон, несколько последних десятилетий Британия в отношении Скандинавии (Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия) и стран Бенилюкс, в первую очередь Голландии, проводит активную политику вытеснения родных языков и культур английским языком. Это не сознательный, стратегический, а ситуационный выбор Лондона, но от этого он не менее действенный. Уровень проникновения английского языка крайне высок, он уже стал вторым родным, в следующем поколении десятки процентов будут говорить на своих родных языках только на бытовом уровне, а во второй половине XXI в. повторится ситуация Ирландии, где ирландский язык практически исчез (реально владеют и используют менее 5%).

Количество фильмов, книг, работ на местных языках будет сокращаться с каждым годом, энтузиасты будут пытаться изменить ситуацию, но в условиях катастрофы, экономической, военной и политической зависимости, тренд понятен. У Финляндии еще есть шанс сохраниться, но для этого надо будет в 2028-2030 гг. настолько сильно достать Россию, чтобы она решила навести там порядок. Судя по всему, Прибалтике уже ничего делать не нужно, имеющегося хватит. Бельгия, Франция и Западная Германия в меньшей степени подвержены культурной экспансии, но у них не хватит субъектности для борьбы.

И, да, много разговоров про непринятие французами английского языка, но знающих его там 57%, а в тихой и спокойной Италии всего 8%, чуть больше, чем в России (5%)…

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Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Вторая половина XXI века будет характеризоваться доминированием империй и войн смыслов.

2. Британия реализует стратегию "Новая Ганза" для контроля над Севером Европы через:

- Экономическое и финансовое доминирование

- Военное влияние (структура JEF)

- Культурную экспансию

3. Происходит активное вытеснение местных языков и культур в странах Скандинавии и Бенилюкса:

- Высокий уровень проникновения английского языка

- Сокращение контента на местных языках

- Угроза исчезновения национальных языков

4. Разная степень подверженности культурной экспансии:

- Наиболее уязвимы страны Скандинавии и Бенилюкс

- Меньше затронуты Франция, Бельгия и Западная Германия

- Низкий уровень проникновения английского в Италии (8%)

Выводы:

1. Британия системно реализует долгосрочную стратегию культурного, экономического и военного доминирования в Северной Европе.

2. Существует реальная угроза утраты культурной и языковой идентичности народов Северной Европы в ближайшие десятилетия.

3. Процесс культурной экспансии носит неравномерный характер в разных странах Европы, но имеет тенденцию к усилению в странах-целях стратегии "Новая Ганза".

4. Без активного противодействия этому процессу местные языки и культуры могут практически исчезнуть во второй половине XXI века, повторив судьбу ирландского языка.