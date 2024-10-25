С 19 по 25 октября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, поражались склады боеприпасов, базы горючего, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.



▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области.

Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.

На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, и двух бригад теробороны.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2720 военнослужащих, 10 танков и 74 боевые бронированные машины, в том числе четыре боевые машины пехоты «Bradley» и два бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены 47 орудий полевой артиллерии, 42 автомобиля, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также четыре полевых склада с боеприпасами.



▫️ Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике танковой, семи механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны.

Отражены 20 контратак штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял до 3180 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 28 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии, из которых 19 производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов с боеприпасами.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зоряное и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 11 контратак штурмовых подразделений ВСУ.

Потери противника составили свыше 5410 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 45 автомобилей и 37 орудий полевой артиллерии, из которых 13 западного производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 11 полевых складов боеприпасами.



▫️ В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, двух пехотных, егерской, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, двух соединений нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Кроме того, отражены 72 контратаки противника.

За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 3130 военнослужащих, 28 боевых бронированных машин, в их числе бронетранспортер VAB производства Франции, а также произведенные в США: четыре боевые машины пехоты «Bradley», семь бронетранспортеров М113 и М1117 и две боевые бронированные машины HMMWV. Также уничтожены 35 орудий полевой артиллерии и 23 автомобиля.

▫️ Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Противник потерял до 750 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 16 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Потери противника составили до 440 военнослужащих, 37 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ и семь полевых складов с боеприпасами.



▫️ Авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 39 реактивных снарядов HIMARS производства США и 521 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.



▫️ В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих, в том числе 39 – в Курской области.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34304 беспилотных летательных аппарата, 584 зенитных ракетных комплекса, 18871 танк и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16761 орудие полевой артиллерии и минометов, 27598 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России