Для России саммит БРИКС 2024 – сигнал Западу. BRICS summit in Kazan – крупнейшая с начала войны на Украине встреча мировых лидеров, проводимая в России. Участие 20 тысяч делегатов из 32 стран на саммите БРИКС 2024 в Казани подчеркивает, что все попытки изоляции Путина и России провалились. По итогам BRIKS Summit 2024 была принята Формула справедливого энегоперехода от БРИКС. Россия, Бразилия, Индия и Китай страны-основательницы БРИКС. Получается, Брикс выходит единым фронтом против и санкций и ограничений навязанных коллективным Западом? Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо

00:00 Главные новости саммита БРИКС в Казани!

00:26 Путин, Россия, саммит BRICKS и справедливый энегопереход?

01:17 Опасности "зеленой" энергетики: почему она не панацея?

03:51 Кризис в Европе и «зеленый» переход

05:11 География стран БРИКС: как выбрать свою стратегию энергоперехода?

06:54 Как страны БРИКС борются с дискриминацией Запада?

08:09 Саммит COP28: страны БРИКС за здравый смысл в энергетике!

09:17 Индия и Китай: Анализ подходов к энергопереходу

12:17 Свобода выбора: как страны БРИКС видят будущее энергетики?

13:53 Казанская декларация БРИКС: за взаимовыгодные проекты!

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. На саммите БРИКС в Казани была принята Казанская декларация, содержащая формулировки о справедливом энергопереходе.

2. Принципы справедливого энергоперехода:

- Каждая страна должна самостоятельно определять свой путь энергетического развития

- Учитываются географические и климатические особенности каждой страны

- Нет универсального решения, подходящего для всех стран

3. Проблемы возобновляемой энергетики:

- Зависимость от погодных условий

- Необходимость резервных мощностей

- Высокая стоимость инфраструктуры для передачи энергии

- Сложности с хранением энергии

4. Особенности разных подходов:

- Китай развивает все виды генерации параллельно

- России подходит более умеренный темп развития возобновляемых источников (около 1% в общем балансе)

- Для некоторых стран (например, Узбекистана) солнечная энергетика может быть очень эффективной

5. Критика западного подхода:

- Пограничный углеродный налог рассматривается как форма ценовой дискриминации

- Навязывание единого подхода к энергопереходу критикуется как неэффективное

Вывод:

Казанская декларация БРИКС предлагает более прагматичный и гибкий подход к энергопереходу, основанный на принципе суверенного права каждой страны выбирать свой путь развития энергетики с учётом местных условий и возможностей. Это противопоставляется унифицированному западному подходу к декарбонизации. БРИКС выступает за развитие энергетики, которое учитывает как экологические цели, так и потребности развития каждой страны, без навязывания единого шаблона для всех.