Ведущий эфира – Игорь Печенкин. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

Описание:

- ФАПСИ и ФСО

- История военной связи

- Рижские микросхемы

- Глонасс топит

- Перспективы связи для России

#АндрейМасалович #ИгорьПеченкин #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Исторический аспект военной связи:

– В 19 веке телеграф стал инструментом для военных коммуникаций, что привело к первой попытке организовать защищенную связь в России в 1855 году.

– Основные принципы военной криптографии были заложены в 1883 году, включая известное правило, что "враг знает систему".

2. Роль и развитие связи в советской армии:

– В 1919 году в Красной Армии было образовано управление связи, что стало важным шагом для военных коммуникаций.

– В начале Великой Отечественной войны связь в армии была слабым местом, и это повлияло на первые военные неудачи. Благодаря реформам Ивана Пересыпкина ситуация с коммуникацией значительно улучшилась.

3. Технологические достижения и недостатки:

– В СССР к 1960-м годам было упущено лидерство в микроэлектронике, хотя были серьезные успехи в других отраслях.

– Советский Союз создал собственные системы связи и позиционирования, такие как ГЛОНАСС, ориентированные на северные широты.

4. Современные технологии и вызовы:

– Starlink и другие современные системы показали важность автоматизированной связи на поле боя, однако полная зависимость от таких систем может быть опасной.

– Су-57 является примером использования автономных связных технологий, искусственного интеллекта и роевого управления в современной российской армии.

Вывод:

Современные военные системы связи прошли длинный путь от первых телеграфных кабелей до высокотехнологичных автономных сетей с элементами искусственного интеллекта. Система связи остается ключевым элементом управления войсками, разведки и выполнения боевых задач, и её развитие требует не только современных технологий, но и продуманной стратегии, учитывающей слабые места полной автоматизации и зависимости от внешних систем.