«Накрыть поляну» радиосвязи | подполковник ФАПСИ Андрей Масалович. Кибердед
Ведущий эфира – Игорь Печенкин. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.
Описание:
- ФАПСИ и ФСО
- История военной связи
- Рижские микросхемы
- Глонасс топит
- Перспективы связи для России
#АндрейМасалович #ИгорьПеченкин #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Исторический аспект военной связи:
– В 19 веке телеграф стал инструментом для военных коммуникаций, что привело к первой попытке организовать защищенную связь в России в 1855 году.
– Основные принципы военной криптографии были заложены в 1883 году, включая известное правило, что "враг знает систему".
2. Роль и развитие связи в советской армии:
– В 1919 году в Красной Армии было образовано управление связи, что стало важным шагом для военных коммуникаций.
– В начале Великой Отечественной войны связь в армии была слабым местом, и это повлияло на первые военные неудачи. Благодаря реформам Ивана Пересыпкина ситуация с коммуникацией значительно улучшилась.
3. Технологические достижения и недостатки:
– В СССР к 1960-м годам было упущено лидерство в микроэлектронике, хотя были серьезные успехи в других отраслях.
– Советский Союз создал собственные системы связи и позиционирования, такие как ГЛОНАСС, ориентированные на северные широты.
4. Современные технологии и вызовы:
– Starlink и другие современные системы показали важность автоматизированной связи на поле боя, однако полная зависимость от таких систем может быть опасной.
– Су-57 является примером использования автономных связных технологий, искусственного интеллекта и роевого управления в современной российской армии.
Вывод:
Современные военные системы связи прошли длинный путь от первых телеграфных кабелей до высокотехнологичных автономных сетей с элементами искусственного интеллекта. Система связи остается ключевым элементом управления войсками, разведки и выполнения боевых задач, и её развитие требует не только современных технологий, но и продуманной стратегии, учитывающей слабые места полной автоматизации и зависимости от внешних систем.