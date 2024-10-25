Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение, Творчество

«Накрыть поляну» радиосвязи | подполковник ФАПСИ Андрей Масалович. Кибердед

46 0


Ведущий эфира – Игорь Печенкин. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

Описание:
- ФАПСИ и ФСО
- История военной связи
- Рижские микросхемы
- Глонасс топит
- Перспективы связи для России

#АндрейМасалович #ИгорьПеченкин #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Исторический аспект военной связи:
   – В 19 веке телеграф стал инструментом для военных коммуникаций, что привело к первой попытке организовать защищенную связь в России в 1855 году.
   – Основные принципы военной криптографии были заложены в 1883 году, включая известное правило, что "враг знает систему".

2. Роль и развитие связи в советской армии:
   – В 1919 году в Красной Армии было образовано управление связи, что стало важным шагом для военных коммуникаций.
   – В начале Великой Отечественной войны связь в армии была слабым местом, и это повлияло на первые военные неудачи. Благодаря реформам Ивана Пересыпкина ситуация с коммуникацией значительно улучшилась.

3. Технологические достижения и недостатки:
   – В СССР к 1960-м годам было упущено лидерство в микроэлектронике, хотя были серьезные успехи в других отраслях.
   – Советский Союз создал собственные системы связи и позиционирования, такие как ГЛОНАСС, ориентированные на северные широты.

4. Современные технологии и вызовы:
   – Starlink и другие современные системы показали важность автоматизированной связи на поле боя, однако полная зависимость от таких систем может быть опасной.
   – Су-57 является примером использования автономных связных технологий, искусственного интеллекта и роевого управления в современной российской армии.

Вывод:
Современные военные системы связи прошли длинный путь от первых телеграфных кабелей до высокотехнологичных автономных сетей с элементами искусственного интеллекта. Система связи остается ключевым элементом управления войсками, разведки и выполнения боевых задач, и её развитие требует не только современных технологий, но и продуманной стратегии, учитывающей слабые места полной автоматизации и зависимости от внешних систем.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wLCsbqZaDCg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Чем питаться в экстремальных условиях
Письмо. Панфиловские спартанцы
Древнерусские народные музыкальные инструменты
Строительство Стоунхенджа с нулевого цикла. Кино- и фотодокументы 1949-58 годов

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru