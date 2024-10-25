Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Экономика

Финансовая демократия и патриотизм трудящихся

55 0


Стань 1С-разработчиком с нуля в Skillfactory: https://go.skillfactory.ru/oRHjlQ
Скидка 45% по промокоду ЖУКОВ

Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-291

Поддержать проект из-за рубежа: 5598 8820 8874 7611

Приобрести мерч – https://uzhukoffa.ru

Клим Жуков теперь и на Boosty https://boosty.to/uzhukoffa
Подписка на спонср.ру – https://sponsr.ru/zhukov
Проект уроки истории – https://sponsr.ru/uzhukoffa_lessons/
Яндекс-подкасты – https://music.yandex.ru/album/22908862
Мы на рутуб – https://rutube.ru/channel/23535121/

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Патриотизм и демократия:
   – В обществе бытует мнение, что поддержка государства приравнивается к патриотизму, особенно в условиях капитализма.
   – Однако демократия не всегда отражает интересы большинства, так как в современном обществе демократические выборы могут быть манипулируемыми.

2. Различные виды демократии:
   – Демократия бывает разной: буржуазная, прямая, военная и социалистическая.
   – Текущая система — буржуазная демократия, где власть и экономика контролируются монополиями и финансовыми элитами, а не истинными интересами народа.

3. Финансовая кабала:
   – Население страны закредитовано, многие вынуждены брать кредиты даже на жилье.
   – Жильё и другие основные потребности недоступны без долгов, что превращает людей в зависимых от финансовой системы.

4. Проблема доступного жилья:
   – Недоступность жилья вызывает снижение рождаемости, так как люди не могут позволить себе достаточно просторное жилье для создания семьи.

5. Капитализм и патриотизм капитала:
   – Интересы капитала ориентированы на прибыль, а не на народ. Капитализм видит людей как ресурс, а не как личности.
   – Настоящий патриотизм — это действия, ориентированные на благо народа, а не на обогащение элит.

6. Необходимость перемен:
   – Настоящий патриотизм требует изменений, таких как кредитная амнистия, снижение ставок по кредитам и доступное жилье.
   – Подлинная любовь к Родине должна быть взаимной — народ должен чувствовать поддержку со стороны государства.

Вывод:
Лекция поднимает вопросы о сущности патриотизма и демократии, подчеркивая, что нынешняя система ориентирована на капиталистические интересы, а не на народ. Подлинный патриотизм и демократия возможны только в условиях, когда государство учитывает и удовлетворяет реальные потребности своих граждан.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uQtHGm6ItEI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Вардан Багдасарян: Государство-цивилизация Сталина
Александр Елисеев: «Цветущая сложность» сталинизма
Наша путеводная звезда – славянский социализм (2 часть)
Бэкграунд, выпуск-256 за 12 мая 2012
Наша путеводная звезда – славянский социализм (1 часть)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru