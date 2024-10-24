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Владимир Путин на пресс-конференции по саммиту БРИКС в Казани: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Владимир Путин на пресс-конференции по саммиту БРИКС в Казани: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Президент России Владимир Путин выступает с итоговой пресс-конференцией после завершения саммита БРИКС. В ходе трехдневного саммита были проведены переговоры в различных форматах, включая "БРИКС плюс" и двусторонние встречи с главами государств.

Источник: Ruptly

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3BcGnmFqmZE
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 32536 27698
    марина 37 мин. назад

      ПУТИН в Изоляции? И последнее фото.Голос ВВП довольный вроде.

      На заключительном фото Брикса в Казани отсутствует индус Моди. Слинял куда-то. А вот Эрдоган не слинял, хотя и получил терактом по ушам. Си на кисляке, не сложилось у него побанковать. Путин доволен как кот, сожравший ведро сметаны, три мотка изоленты для его изоляции явно не хватило. Египтянин ухмыляется в первом ряду, многовекторные в шеренгу суетятся как обычно на галерке. Генсек ООН поставлен во второй ряд с краю, у параши. Очень показательная расстановка.https://journalchik.ru/blog/a-gde-indus/

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