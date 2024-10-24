Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.



▫️ Подразделениями группировки отражены три контратаки противника в направлении населенных пунктов Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово, а также сорваны три попытки контратак формирований ВСУ в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях и Любимовка.

ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, боевая машина пехоты и бронетранспортер М113 производства США. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.



▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешенка, Зеленый Шлях, Кругленькое, Кубаткин, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Михайловка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Правда, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.



▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1004-й бригады охраны и 103-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также 1-ой бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Беловоды, Великая Писаревка, Журавка, Малушино, Новониколаевка, Павловка, Поповка.



▫️ За сутки потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, уничтожены девять единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 26222 военнослужащих, 176 танков, 93 боевые машины пехоты, 104 бронетранспортера, 995 боевых бронированных машин, 683 автомобиля, 226 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 56 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России