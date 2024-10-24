Справедливый обмен товарами. Управленческая грамотность
Участники встречи Виктор Алексеевич Ефимов и Алексей Анатольевич Орлов.
Что такое человек новой эпохи? Коснёмся феномена Тимошенко, как маяка по выходу из рабства и становления человека разумного с его космосом возможностей. Затронем тему «Управленческой грамотности», навыков управления собой, а значит и миром, а потом поговорим о «Финансовой грамотности» и покажем, что справедливый обмен товарами – очень прост технологически. А вот сложные схемы обмана – это схемы обмана, ибо что сложно то сие ложно.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Глобальные проблемы современности: вместо жалоб на обстоятельства, важно стремиться к конструктивным решениям.
2. Шесть приоритетов глобального управления: мировоззренческий, историко-алгоритмический, идеологический, мировые деньги, генное оружие, военное оружие.
3. Влияние генного оружия (алкоголь, табак, наркотики) на общество и экономика, которая теряет миллиарды на этих продуктах.
4. Идея кампании «Река жизни» – путь к оздоровлению народа через отказ от вредных привычек и переосмысление личной ответственности.
5. Тезис о необходимости развития управленческой грамотности и личной субъектности для успешного общества.
6. Пример успешного человека, который изменил свою жизнь, отказавшись от вредных привычек.
7. Важность воспитания детей в духе духовных и культурных традиций.
8. Вопрос смысла жизни: трезвость и здоровье – не самоцель, важен вопрос, как жить после этого.
9. Космологические взгляды на человека как наследника великих предков и божественных сущностей.
10. Необходимость формирования человека будущего для построения новой страны и культуры.
11. Важность осознания того, что человек – это единство тела, духа и души.
12. Простая концепция экономики: товарный обмен вместо бумажных валют.
Вывод:
Основной акцент беседы сделан на важности личной ответственности, осознания своей субъектности и управления своей жизнью, отказе от вредных привычек и развитии духовных и культурных ценностей.