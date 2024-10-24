Если человек может обуздать свой язык, то это блаженный муж, который и все тело свое может обуздать. Т.е. если вы боритесь с чревоугодием, то начинать нужно не с кишки, а с языка.

Нужно научится меньше болтать. Если вы боритесь с гневом и пытаетесь научиться не раздражаться, то начинать нужно не с гнева, а с языка.

И вообще, что бы вы не начали делать в этой жизни, нужно начинать с языка.

Не согрешать в слове – это признак человека мудрого и благочестивого по-настоящему.

А пустое благочестие заключается в том, что человек сварлив, завистлив, ропотлив, хотя пытается изобразить из себя кого-то духовного.

Приступая к практической части этого задания, попытайтесь сегодня, в течении дня, молчать тогда, когда говорить не нужно; молчать, когда от вас никто не требует говорить; не встревать в чужие разговоры, если вас об этом не просят; и молчать наедине с самим собой, не вести воображаемые диалоги, не петь про себя, не фантазировать; не рассказывать самому себе ничего.

Помните, что умение обуздать свой язык и имение власти над ним – это признак настоящего, волевого обладания собою.

И тогда у вас откроется Путь к различным духовным занятиям, Путь к самопознанию.

Улавливайте себя на болтовне открытой. Конечно диалог в голове продолжается, но на язык ты его не пускаешь. После это го начнут появляться ряд интересных замечаний над собой. Начнет "закипать" внутренность.

Помыслы в сердце начнут закипать и вывариваться; начнут умирать одни помыслы и появляться другие.

Нужно потом начать учиться с мыслями-помыслами бороться.

Потом молитва рождается у человека, который молчит, который пытается сдержать свою речевую стихию. Т.е. тут целы путь для самопознания.

Итак, попробуйте держать внимание и молчать тогда, когда от вас никто не требует говорить.

Эти попытки сдерживать слова, сделают вас внимательнее и сильнее и вам самим о вас многое расскажет.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Способность контролировать свой язык – признак человека, способного контролировать всё тело.

2. Любую духовную работу над собой нужно начинать с обуздания языка (борьба с чревоугодием, гневом и т.д.).

3. Воздержание от пустословия – признак истинной мудрости и благочестия.

4. Практические рекомендации по контролю речи:

– молчать, когда говорить не требуется

– не вмешиваться в чужие разговоры без просьбы

– избегать внутренних диалогов и фантазий

5. Контроль речи ведёт к:

– самопознанию

– появлению новых мыслей

– рождению истинной молитвы

– большей внимательности к себе

Вывод:

Автор представляет контроль над языком как фундаментальный инструмент духовного развития и самопознания. По его мнению, это не просто упражнение в молчании, а глубокая практика, которая запускает цепочку позитивных изменений в духовной жизни человека. Умение сдерживать речь становится ключом к более глубокому самопониманию и развитию волевых качеств. Особенно важно, что автор подчёркивает практический аспект этой работы над собой, предлагая конкретные шаги по реализации этой практики в повседневной жизни.

Расширенный вывод:

Практика контроля языка – это не просто внешнее упражнение в молчании, а глубокий инструмент самопознания и трансформации сознания. Большинство наших действий, включая речь, совершается автоматически, без глубокого осмысления. Мы механически реагируем на внешние стимулы, проговариваем внутренние диалоги и действуем согласно привычным паттернам поведения.

Сознательное внимание к языку становится первым шагом к более глубокому пониманию структуры нашего поведения: за словами стоят мысли, за мыслями – желания, а за желаниями – базовое мировоззрение. Таким образом, практика контроля речи – это не просто поверхностное сдерживание, а начало глубинной работы с собственным сознанием.

Простое механическое подавление речи без понимания глубинных процессов может привести к временному результату, который быстро разрушится под напором неосознанных желаний и привычных паттернов мышления. Только через осознанное исследование собственной природы, через понимание пустоты многих наших социальных проявлений и привычных желаний, мы можем прийти к истинной трансформации.

Такой подход позволяет не просто временно изменить внешнее поведение, а произвести глубинную перестройку мировоззрения, которая естественным образом приведет к изменению мыслей, желаний и, как следствие, речи и действий. Это путь от внешнего контроля к внутреннему преображению, от механического подавления к осознанному выбору.