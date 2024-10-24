Нужно научится меньше болтать
Если человек может обуздать свой язык, то это блаженный муж, который и все тело свое может обуздать. Т.е. если вы боритесь с чревоугодием, то начинать нужно не с кишки, а с языка.
Нужно научится меньше болтать. Если вы боритесь с гневом и пытаетесь научиться не раздражаться, то начинать нужно не с гнева, а с языка.
И вообще, что бы вы не начали делать в этой жизни, нужно начинать с языка.
Не согрешать в слове – это признак человека мудрого и благочестивого по-настоящему.
А пустое благочестие заключается в том, что человек сварлив, завистлив, ропотлив, хотя пытается изобразить из себя кого-то духовного.
Приступая к практической части этого задания, попытайтесь сегодня, в течении дня, молчать тогда, когда говорить не нужно; молчать, когда от вас никто не требует говорить; не встревать в чужие разговоры, если вас об этом не просят; и молчать наедине с самим собой, не вести воображаемые диалоги, не петь про себя, не фантазировать; не рассказывать самому себе ничего.
Помните, что умение обуздать свой язык и имение власти над ним – это признак настоящего, волевого обладания собою.
И тогда у вас откроется Путь к различным духовным занятиям, Путь к самопознанию.
Улавливайте себя на болтовне открытой. Конечно диалог в голове продолжается, но на язык ты его не пускаешь. После это го начнут появляться ряд интересных замечаний над собой. Начнет "закипать" внутренность.
Помыслы в сердце начнут закипать и вывариваться; начнут умирать одни помыслы и появляться другие.
Нужно потом начать учиться с мыслями-помыслами бороться.
Потом молитва рождается у человека, который молчит, который пытается сдержать свою речевую стихию. Т.е. тут целы путь для самопознания.
Итак, попробуйте держать внимание и молчать тогда, когда от вас никто не требует говорить.
Эти попытки сдерживать слова, сделают вас внимательнее и сильнее и вам самим о вас многое расскажет.
Протоиерей Андрей Ткачёв
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Способность контролировать свой язык – признак человека, способного контролировать всё тело.
2. Любую духовную работу над собой нужно начинать с обуздания языка (борьба с чревоугодием, гневом и т.д.).
3. Воздержание от пустословия – признак истинной мудрости и благочестия.
4. Практические рекомендации по контролю речи:
– молчать, когда говорить не требуется
– не вмешиваться в чужие разговоры без просьбы
– избегать внутренних диалогов и фантазий
5. Контроль речи ведёт к:
– самопознанию
– появлению новых мыслей
– рождению истинной молитвы
– большей внимательности к себе
Вывод:
Автор представляет контроль над языком как фундаментальный инструмент духовного развития и самопознания. По его мнению, это не просто упражнение в молчании, а глубокая практика, которая запускает цепочку позитивных изменений в духовной жизни человека. Умение сдерживать речь становится ключом к более глубокому самопониманию и развитию волевых качеств. Особенно важно, что автор подчёркивает практический аспект этой работы над собой, предлагая конкретные шаги по реализации этой практики в повседневной жизни.
Расширенный вывод:
Практика контроля языка – это не просто внешнее упражнение в молчании, а глубокий инструмент самопознания и трансформации сознания. Большинство наших действий, включая речь, совершается автоматически, без глубокого осмысления. Мы механически реагируем на внешние стимулы, проговариваем внутренние диалоги и действуем согласно привычным паттернам поведения.
Сознательное внимание к языку становится первым шагом к более глубокому пониманию структуры нашего поведения: за словами стоят мысли, за мыслями – желания, а за желаниями – базовое мировоззрение. Таким образом, практика контроля речи – это не просто поверхностное сдерживание, а начало глубинной работы с собственным сознанием.
Простое механическое подавление речи без понимания глубинных процессов может привести к временному результату, который быстро разрушится под напором неосознанных желаний и привычных паттернов мышления. Только через осознанное исследование собственной природы, через понимание пустоты многих наших социальных проявлений и привычных желаний, мы можем прийти к истинной трансформации.
Такой подход позволяет не просто временно изменить внешнее поведение, а произвести глубинную перестройку мировоззрения, которая естественным образом приведет к изменению мыслей, желаний и, как следствие, речи и действий. Это путь от внешнего контроля к внутреннему преображению, от механического подавления к осознанному выбору.
Контроль над языком обязателен для чиновников и депутатов
всех мастей в РФ. У многих из них болтовня и пустозвонство – это их конек.