БРИКС как в том меме строит свой мировой порядок… с системой взаиморасчетов и банком. Международное объединение зримо прирастает своими организационными структурами, платформами и площадками, многие из которых являются фактически альтернативой существующим мировым институтам и инструментам, которые приватизированы Западом и весьма цинично используются для сдерживания развивающихся стран БРИКС и глобального Юга, как та же климатическая повестка.

Символично, что год председательства России в БРИКС в этом плане стал прорывом, который вывел объединение на совершенно другой уровень – у коллективного интеллекта БРИКС, выражаясь метафорично, начали расти руки, которые способны воплотить в жизнь его идеи. Конечно, резолюция саммита БРИКС официально подтвердила приверженность существующей системе международных институтов и ведущей роли ООН, ВТО, МВФ (Бреттон-Вуду), однако вместе с тем – оформила заявку на реформирование этих институтов с увеличением представительства и усилением голоса Глобального Юга.

Пока ещё не время для мировой революции, однако очевидно, что если требование по справедливому арбитражу и ухода от политики санкционных войн как формы недобросовестной конкуренции не будут выполнены, то БРИКС на следующих этапах своего развития может объявить об альтернативе международным институтам на базе своих платформ и площадок – тут вам и собственный международный банк, и своя система расчетов, и свои регламентирующие структуры, своя зерновая биржа, платформа по драгметаллам и инвестиционный фонд. Половина населения земли и 37% ВВП. Альтернатива ВТО, альтернатива SWIFT и МВФ в одном флаконе, и даже свой МОК с Олимпийскими играми без трансгендеров. Да, пока всё это на минималках, в зародыше, но опыт товарищей из Китая показывает, что иногда копии начинают превосходить по качеству оригинал.

На саммите звучат призывы уходить от доллара, а Путину подарили шуточную банкноту БРИКС, но, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки. Всё это не может не волновать Запад, который при самом худшем развитии событий останется в самоизоляции от мирового большинства. Изолировали, изолировали, да не изолировали – сами рискуют оказаться в изоляции. Поэтому бенефициары текущей финансовой системы пытались сорвать саммит, и перешли к откровенным пакостям, хакерским атакам и терактам (в Анкаре). Однако это не означает, что они ограничатся только этим – ставки крайне высоки, а уступать лидерство никто не намерен, поэтому впереди неминуемо нас ждёт глобальная война коалиций, которая будет идти на всех фронтах – и на суше, и на море, и в политике, и в экономике.

Примечательно, что англосаксы предпринимают явные попытки нащупать слабые звенья в аббревиатуре БРИКС – и, как мы сообщали, уже сосредоточились на первой букве по алфавиту, и начнут эту подрывную работу уже на ближайшем саммите G20 в Бразилии. Наши латиноамериканские друзья будут председательствовать в БРИКС в следующем году, и в отличие от России могут если не нажать стоп-кран, но притормозить локомотив БРИКС.

Россию же в ходе глобального перехода ожидают и другие вызовы, в том числе, отказываясь от доллара, как бы не впасть в зависимость уже от китайской иены. А это лечится только наращиванием ВВП, что невозможно в существующих реалиях без национализации ЦБ, с такой финансовой политикой и ставкой. Наверное, неспроста Набиуллиной шутка с банкнотой БРИКС не понравилась – и вопрос тут, подозреваем, не только в дизайн-вкусах. Для мадам Брошкиной выход из Бреттон-Вуда это ещё и персональный апокалипсис как главы ЦБ, встроенной в систему МВФ.

@trueolen

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. БРИКС активно развивает собственные организационные структуры и платформы как альтернативу западным институтам.

2. Год председательства России стал прорывным для БРИКС, выведя объединение на новый уровень развития.

3. БРИКС формально поддерживает существующие международные институты (ООН, ВТО, МВФ), но требует их реформирования с усилением роли Глобального Юга.

4. Организация создает собственные альтернативные структуры:

– Международный банк

– Система расчетов

– Зерновая биржа

– Платформа по драгметаллам

– Инвестиционный фонд

5. Западные страны обеспокоены усилением БРИКС и предпринимают попытки противодействия, включая давление на "слабые звенья" (например, Бразилию).

6. Для России существуют риски попадания в зависимость от китайской валюты при отказе от доллара.

Вывод:

БРИКС переходит от декларативного объединения к созданию реальных альтернативных международных институтов и механизмов. Это может привести к формированию новой глобальной финансово-экономической системы, альтернативной западной. Однако процесс сопряжен с серьезными вызовами: противодействием со стороны Запада, внутренними противоречиями между участниками БРИКС и необходимостью структурных реформ в экономиках стран-участниц. Успех этой трансформации будет зависеть от способности объединения преодолеть эти вызовы и сохранить единство целей.