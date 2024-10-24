100 бриксов
100 бриксов. Когда-нибудь во всех кошельках страны.
Если серьезно, до некой общей валюты еще долгий путь, как до целого ряда важных межгосударственных институтов экономического характера. Но движение будет идти именно в эту сторону. Вопрос лишь в скорости этого движения.
По логике начало процесса создания единого печатающего центра должен был взять на себя Китай. Это очень бы сильно обнулило жизнь китайского народа, но после были бы преимущества. Эту роль на себя взяла Россия.
Пережили голод, переживем и изобилие.
А БРИКС это не новый мировой порядок. И не идол которому нужно кланяться. Это объединение всех голодранцев.
Печатающий центр можно даже дома создать, я прямо дома книги народу делал. Лимонов сборники от руки писал, на машинке печатал и продавал. П.ц. делает карточки, талоны, цифровые деньги, акции мми и т.д. Валюту обеспечивает залог, заначка мужика в виде госдолга сша и госдолга ес. Где должна хранится заначка, деньги наших тузов настольных и застольных, у дяди Сяо? Он стреляет за заначки и фигачит талоны. Если в нашем госбанке собирать залог, то подумать надо хорошо, его вариант ЗВФ РФ уже часть госдолга сша. Президент не барыга, он может радоваться как Серега М фантикам, но даже у Сереги репка хмурая от них случилась.