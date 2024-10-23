Желание Запада каким-то образом приморозить украинский конфликт, свести всё к переговорам, корейскому варианту, косовскому варианту, боснийскому, какому угодно прочему выгодному только Западу варианту, объясняется как ни странно не только военными успехами русской армии.

Это, конечно же влияет на состояние умов западных политиков. Но помимо военной составляющей, в неменьшей степени на умы влияет экономика, которая, внезапно для Запада, взяла и не рухнула. То есть вообще всё пошло не так. От и до.

За годы после развала СССР, когда кому-то на радостях показалось, что случился "конец истории", у Запада выработалась совершенно определённая схема действий по отношению к непокорным странам.

Сначала международный остракизм на уровне разных советов Европ, потом санкции, потом бомбёжки и наземное вторжение. И все это при мощной информационной поддержке сотни СМИ, дружно завывающих о кошмарных сербах или ужасном Каддафи.

И ведь работало это все. Даже угроза попасть под каток этой машины демократии, была достаточным основанием для многих стран, чтобы покорно сидеть и не отсвечивать. И пока кого-то бомбили и домали санкциями, весь остальной мир спокойно на это смотрел, и жил по принципу "хаты с краю".

А с русскими не получилось. Угрозы сами по себе русских не напугали. Война и санкции не сломали. Местами даже наоборот. Теперь генералы НАТО говорят, что из войны русская армия выйдет сильной, опасной и опытной. А эксперты пытаются понять, что было не так с санкциями и почему экономика России показывает рост не только в военном секторе, даже несмотря на явно имеющиеся проблемы. И вот еще и саммит в Казани. Так или иначе крупные мировые игроки свою позицию выражают. Даже если напрямую не помогают России, но и приезд в Казань это уже поддержка. Всем ясно, что хата с краю горит первой.

То есть, явно ситуация совершенно не типичная. Так не было с середины 80-х годов прошлого века. Безусловное превосходство Запада более не существует. Ничего нового пока тоже не возникло, но и старое кончилось.

И пауза на несколько лет, в войне на Западу нужна только для того, чтобы сориентироваться, как действовать в новых условиях. Не против России, а вообще. И против Китая, и с Индией, и с монархиями Залива. Десять, да даже пять лет назад, окрик с Запада безусловно воспринимался во многих странах, как руководство к действию. Сейчас на истерики западных политиков те же Монархии практически не реагируют. И не то, чтобы Китай намерен поругаться с США. Но свою линию будет продвигать более последовательно, нежели до 2022 года.

Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию. Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

Андрей Медеведев

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Запад стремится "заморозить" конфликт на Украине из-за военных и экономических факторов

2. Традиционная схема действий Запада против "непокорных стран" включала:

– международную изоляцию

– санкции

– военное вмешательство

– информационное давление

3. Эта схема ранее успешно работала, заставляя другие страны "не отсвечивать"

4. В случае с Россией традиционная схема не сработала:

– санкции не достигли желаемого эффекта

– экономика показывает рост

– армия приобретает опыт

5. Саммит в Казани демонстрирует изменение позиции мировых игроков

6. Запад утратил безусловное превосходство в мире, что создает новую геополитическую ситуацию

7. Многие страны (монархии Залива, Китай, Индия) начали проводить более независимую политику

Вывод:

Статья описывает фундаментальное изменение мирового порядка, где прежняя модель западной гегемонии перестает работать. Запад ищет паузу в конфликте не столько для решения украинского вопроса, сколько для переосмысления своей глобальной стратегии в новых условиях многополярного мира. Происходит переход от однополярного мира к новой системе международных отношений, где страны всё чаще действуют независимо от западного влияния.