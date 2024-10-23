Василий Белов. Плотницкие рассказы. Главы из книги. Читает Василий Бочкарев (1980)
Василий Белов. Плотницкие рассказы. Главы из книги. Читает Василий Бочкарев
Инженер Константин Зорин приехал в отпуск в родную деревню и решил отремонтировать баню. Одному такой ремонт было не потянуть, пошел он к соседу – плотнику Олеше Смолину попросить помощи. А пока идет ремонт, Олеша вспоминает прожитые годы, а напарник слушает…
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Исполнители: Бочкарев Василий
Год производства: 1980