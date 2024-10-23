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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 23 октября 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

 
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Котовка и Волчанск Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 60-й механизированных, 74-й, 77-й аэромобильных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й и 103-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Богуславка, Лозовая, Зеленый Гай, Новоплатоновка, Подлиман, Першотравневое Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Отражены шесть контратак штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны.

Противник потерял свыше 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, станции радиоэлектронной борьбы: «Анклав-Н» и «Буковель-АД».
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й, 60-й механизированных, 5-й и 79-й десантно-штурмовых, 81-й и 46-й аэромобильных бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах нселенных пунктов Семеновка, Звановка, Васюковка, Северск, Дачное, Славянск, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики.

Отразили две контратаки подразделений 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

Потери противника составили свыше 800 военнослужащих, бронетранспортер, 10 автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и пять полевых складов боеприпасов.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ленинское, Димитров, Дзержинск, Сухой Яр, Кураховка и Щербиновка Донецкой Народной Республики.

Отражены 13 контратак формирований 23-й, 93-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 5-й штурмовой бригад, 49 и 425 штурмовых батальонов ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь боевых бронированных машин, в том числе: «Козак» и HMMWV производства США, два пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира». Уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Алексеевка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.

Потери противника составили до 115 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, три 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубица М198 производства США.
 
▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Понятовка, Золотая Балка, Камышаны Херсонской области и города Херсон.

Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, базе горючего, местам хранения безэкипажных катеров, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.
 
▫️ Морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
 
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 34173 беспилотных летательных аппарата, 583 зенитных ракетных комплекса, 18769 танков и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16607 орудий полевой артиллерии и минометов, 27497 единиц специальной военной автомобильной техники.
 
Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/44848
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