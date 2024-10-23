Собор Василия Блаженного. Документальный фильм (1970)
Фильм рассказывает о соборе Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву – широко известном храме Василия Блаженного на Красной площади в Москве, памятнике русской истории и архитектуры.
ТО Экран, 1970 г.
Автор сценария – Михаил Кожин
Режиссер – Михаил Кожин
Оператор – Михаил Кожин
Оператор – А. Николаев
Художник – Валерий Левенталь
Текст читал Леонид Хмара
#СоборВасилияБлаженного #ДокументальныйФильм
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Храм Вознесения в Коломенском – Чудо! Как ракета, устремлённая в Космос. Такая форма была придумана впервые, потом многие подражали и копировали.
Храм Василия Блаженного – Чудо! Это несколько Церквей, собранных воедино. Нет никакой симметрии, но он весь как единое целое. Необычно.
Такие смелые идеи языком архитектуры говорят о начале Духовного Подъёма Народа. Так начинается Государство. И суть не в Православии – ругайте его, и Андрея Ткачёва ругайте. Но, восхищайтесь Идеей и Образом в архитектуре, борющиеся с Православием. Барма и Постник создали Чудо, пусть и под крестами, другого заказа у них тогда быть не могло.
И это стало частью наследия Народа.
Царя Ивана оболгали. Какой-то гад “легенду” сочинил.
Посмотрите (пересмотрите), пожалуйста, фильм “Андрей Рублёв” Тарковского.