Помните слова из Евангелие о пощечине? Если вас ударили по правой щеке, то подставьте левую… Эта фраза встречает много упреков и недоумений. Сразу оговоримся, что это – не о мордобое, не о драке…

Отметим тот факт, что написано это про праворуких людей.

А если бить в состоянии аффекта наотмашь правой рукой, то неизбежно попадаешь в левую щеку.

Бьёшь ведь, как сподручнее… Тогда о чём эти слова: если ударили по правой, подставь левую?

Амвросий Оптинский говорил, что в этих словах есть иносказание.

Что означает бить в правую щеку? Правая – это символ добрых дел. Ударить по правой щеке – означает наказать человека за хорошие дела, за праведные поступки.

Одна женщина как-то рассказала мне, что она, как педагог, берет на обучение группы детей и ведёт их бесплатно. Коллеги завидуют, за спиной шепчутся. То есть бьют в правую щеку – бьют за добрые дела. Клевещут, осуждают, придумывают небылицы. Я делаю хорошие дела, а меня еще и бьют за это.

Всей душой хотел сделать что-то хорошее, нет же, обозвали ренегатом, шпионом, перебежчиком, кем-то ещё… За что? Я же хорошего хотел.

И вот тут Евангелие говорит нам: ударили в правую – подставь левую. Это означает: вспомнит свои злые дела, свои грехи, за которые тебя не ругали, не били, не трогали.

Вспомни о них, когда тебя наказывают за хорошие дела.

Сделал хорошее, а тебя бьют. Да что же такое? Как же не отчаяться в человечестве? А ты вспомни все свои злые дела, которые остались незамеченными. Вот ты их и подставь под удар. Пусть бьют тебя по левой щеке, которая не битая. Иными словами, вспоминай свои грехи.

Лет 15 назад вспоминали мы эту строчку из евангелие, и один мужчина рассказал случай, как однажды в автобусе он передал за проезд, в итоге – ни билета, ни сдачи ему не вернули (большую купюру передал). А ему уже выходить пора. И он затеял скандал. Стал выяснять: где билет и где сдача?

А я ему говорю: «Бывали такие случаи, когда ты в автобусе бесплатно ездил?» Он в ответ: «Ну, конечно, были. Тысячу раз». Я ему: «А, может быть, это был как раз тот самый случай, когда ты оплатил все свои бесплатные поездки?»

Итак, наказали тебя за хорошее, а ты подставь левую щеку и вспомни, сколько раз ты обманывал людей в свой жизни? Сколько ты напакостил себе и другим? Это и означает подставить левую щеку.

И я несказанно радуюсь этому толкованию Евангелия, потому что оно красивое и очень жизненное.

Это не о том, что надо просто быть терпилой. Нет, не об этом.

Меня бьют за хорошие дела, а я вспоминаю грехи свои.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Евангельская фраза о подставлении другой щеки часто вызывает непонимание

2. По толкованию Амвросия Оптинского, эти слова имеют иносказательное значение:

– Правая щека символизирует добрые дела

– Удар по правой щеке – наказание за хорошие поступки

3. Приводятся примеры "ударов по правой щеке":

– Педагог, которую осуждают за бесплатные занятия

– Человек, которого обвиняют в предательстве за добрые дела

4. "Подставить левую щеку" означает:

– Вспомнить свои грехи и проступки

– Осознать свои неправедные дела, за которые не получил наказания

5. Приводится пример с автобусом как иллюстрация этого принципа

Вывод:

Статья предлагает глубокое толкование известной евангельской фразы, отходя от буквального понимания. Основная мысль заключается в том, что когда человека несправедливо осуждают за добрые дела, вместо обиды или возмущения следует обратиться к самоанализу и вспомнить собственные проступки. Такой подход помогает сохранить душевное равновесие и способствует духовному росту через самоосознание. Это не призыв к пассивному принятию несправедливости, а руководство к мудрому осмыслению жизненных ситуаций через призму собственных поступков.

Расширенный вывод:

Толкование отца Андрея Ткачёва о сравнении с плохими делами и воздаянием предоставляет мудрую аналогию, однако эту фразу можно рассматривать и в более широком евангельском контексте. В Нагорной проповеди Христос развивает эту мысль дальше, говоря об отдаче рубашки и верхней одежды, о готовности идти два поприща вместо одного, и в конечном итоге призывает быть подобными Отцу Небесному, который любит всех без различия, как праведных, так и неправедных.

Глубинный смысл этих слов указывает на то, что любые действия в материальном мире могут либо привести к духовной заслуге, либо лишить её. Те, кто получает все блага при жизни земной, уже исчерпали свою награду в преходящем, в то время как претерпевающие лишения ради Христа, следуя его пути незлобивости, обретают вечное богатство.

Поэтому истинная мудрость заключается в готовности жертвовать временным ради вечного: принять удар не только по одной щеке, но и по другой, отдать не только рубашку, но и верхнюю одежду, пройти не одно, а два поприща. Более того, благословлять обидчиков за то, что их действия дают возможность приобщиться к подвигу Христову, стать ближе к Нему.

Многие люди, избегая истинного духовного пути, пытаются найти в Священном Писании оправдание своим страстям и слабостям, вырывая отдельные фразы из контекста и толкуя их в угоду себе. Они ищут не истину, а подтверждение удобного для них образа жизни, где нет места подлинному самоотречению и следованию за Христом. Однако призыв Господа ясен – быть нелицемерным и не идти на поводу у своих страстей – не мир он принёс, но меч, рассекая им вечное и бренное.

В этом свете, слова о подставлении второй щеки приобретают особую глубину: когда нас ударили, важно не только вспомнить о своих неправедных делах как о справедливом воздаянии, но и сделать следующий шаг – искренне помолиться за обидчика и возрадоваться тому, что удостоились разделить долю Христову. Ведь именно в такие моменты мы имеем возможность на деле, а не на словах, последовать за Спасителем, уподобляясь Ему в Его крестном пути.