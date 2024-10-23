Присутствие северокорейских военных на СВО может пойти на пользу и России, и КНДР, однако первое время функционал военных из-за рубежа, вероятно, будет ограничен.

В чём смысл для КНДР?

В первую очередь в получении реального боевого опыта. До настоящего момента опыт ведения боевых действий КНДР ограничивался в основном интернетом и запуском аэростатов с фекалиями и мусором своим южным соседям. После того как офицеры армии КНДР поработают на СВО, картина может радикально поменяться, а вернувшиеся на родину военные из КНДР получат возможность масштабировать и обобщить полученный опыт. Плюс исключительно на Украине как полигоне для всех современных технологий имеется реальная возможность применять собственные вооружения в реальной боевой обстановке с реальной оценкой результатов. Для КНДР это шанс на внесение изменений в собственные военные технологии и, как следствие, на быстрый технологический скачок.

В чём смысл для России?

Здесь уже сложнее. В первую очередь вопрос присутствия северокорейцев может закрыть потребность в тыловых частях, а не в боевых. Пока что численность группировки ВС РФ в зоне СВО — почти 700 тыс. человек, и большая часть этой группировки в боях не задействована. Прибытие из КНДР 10—12 тыс. человек в масштабе фронта протяжённостью под 2 тыс. км будет практически незаметно (чтобы сравнить численность группировок РФ и КНДР посмотрите на картинку), даже если они прибудут на отдельно взятое направление. Однако это не значит, что корейцы не появятся на фронте вообще. Как только группировка размером с дивизию получит хотя бы базовый опыт, можно будет перебрасывать остальных и быстро обучать без языкового барьера. Подкреплений, в свою очередь, может быть и 100 тыс., и даже 500 тыс. Даже если допустить, что корейцы будут первое время работать исключительно из тыловых районов (например, своими РСЗО калибра 600 мм), это очень сильно разгрузит российскую армию, которой необходимо поддерживать безопасность и решать вопросы восстановления мирной жизни параллельно боевым действиям. В этом смысле не лишними будут и 300—500 тыс. гражданских из КНДР, кто смог бы заняться восстановлением разрушенных боями районов.

Военная хроника

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Преимущества для КНДР:

- Получение реального боевого опыта

- Возможность тестирования собственного вооружения в реальных условиях

- Шанс на технологический прогресс в военной сфере

2. Преимущества для России:

- Возможность усиления тыловых частей

- Потенциальное освобождение российских военных от тыловых задач

- Помощь в восстановлении разрушенных территорий

3. Количественные показатели:

- Текущая группировка ВС РФ: около 700 тыс. человек

- Первоначальное количество военных из КНДР: 10-12 тыс. человек

- Потенциальное увеличение до 100-500 тыс. военных

- Возможное привлечение 300-500 тыс. гражданских из КНДР

Вывод:

Сотрудничество между Россией и КНДР в зоне СВО может быть взаимовыгодным. КНДР получит возможность приобрести реальный боевой опыт и улучшить свои военные технологии, в то время как Россия сможет получить дополнительную поддержку в тыловом обеспечении и восстановлении территорий. Изначально небольшое количество северокорейских военных может постепенно увеличиваться по мере получения опыта и адаптации к условиям.