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За что приговорили Discord | КиберДед Андрей Масалович

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Краткое описание ролика:
- История создания Discord
- Блокировка Discord в России
- Плюсы и минусы
- Российские цифровые платформы

Ведущий эфира – Игорь Печенкин. Гость эфира

Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

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#АндрейМасалович #ИгорьПечёнкин #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Блокировка Discord: Discord заблокировали в России по двум основным причинам: игнорирование закона о приземлении серверов и обвинения в недостаточной модерации контента.

2. История создания: Discord начался как игровой чат, когда не удалась разработка игры. Основатели решили сфокусироваться на коммуникационном компоненте, который оказался успешным.

3. Особенности Discord: Это удобный, быстрый и мало ресурсоемкий мессенджер. Он был создан как альтернатива Skype и Teams с акцентом на мгновенное общение и возможность собирать большие группы пользователей (до 1000 человек).

4. Философия общения: Discord предлагает свободное пространство для общения, позволяя спонтанные и неформальные встречи. Пользователи могут создавать комнаты для общения без заранее запланированных собеседников.

5. Проблемы с цензурой: Discord вырос очень быстро, что привело к отсутствию внутренней цензуры, создавая проблемы с контролем за контентом, особенно в отношении противоправных группировок и ЛГБТ-контента.

6. Игровая аудитория и молодёжь: Основную часть пользователей составляют молодёжь и геймеры, что создает дополнительный риск распространения нежелательного контента, поскольку среди них много активных и экстремистских групп.

7. Ответ Discord на блокировку: Компания начала реагировать на претензии, удаляя спорные материалы и усиливая модерацию, однако это не решает всех проблем.

8. Закон о приземлении: Проблемы Discord в России начались с его отказа соблюдать закон о приземлении серверов, что требует хранения данных пользователей на территории страны и предоставления доступа спецслужбам.

9. Будущее социальных платформ: Развитие платформ наподобие Discord может стать заменой традиционным соцсетям, но для успешного внедрения требуется концептуальная разработка и визионеры.

10. Российская альтернатива: В России уже существуют аналоги, такие как Express, но они пока не достигли широкого тиражирования и распространения.

Вывод: Основные проблемы Discord в России связаны с недостаточной модерацией контента и отказом следовать местным законам. При этом он стал популярным благодаря удобству для геймеров и молодёжи. Российские альтернативы развиваются, но пока не достигли популярности Discord.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g57I1iorkIk
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