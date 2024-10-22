Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 22 октября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ, 1-ой бригады национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово и Черкасская Конопелька.
Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Николаево-Дарьино. ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и три боевые машины пехоты «Bradley» американского производства. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.
▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 47-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.
▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 47-й, 115-й механизированных, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 101-й и 103-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Журавка, Катериновка, Краснополье, Павловка и Покровка.
За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, пять боевых машин пехоты, из них три БМП «Bradley» производства США, и пять боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.
▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 25662 военнослужащих, 172 танка, 89 боевых машин пехоты, 103 бронетранспортера, 982 боевые бронированные машины, 675 автомобилей, 221 артиллерийское орудие, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 54 станции РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России