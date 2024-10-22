Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Русская Лозовая Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад с боеприпасами.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение живой силе и технике 60-й, 67-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка Харьковской области, Терны, Торское и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

Отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял свыше 470 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 23-й, 30-й, 31-й, 54-й, 56-й механизированных, 46-й аэромобильной, 5-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Петровское, Майское, Николаевка, Предтечино и Янтарное Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 900 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, а также произведенные в США: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» и 155-мм гаубица М198. Уничтожены два полевых склада боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Димитров, Красноармейск и Цукурино Донецкой Народной Республики.

Отражены девять контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 150-й механизированных, 68-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 38-й бригады морской пехоты. Противник потерял до 430 военнослужащих, две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, два бронетранспортера, в том числе американский бронетранспортер М113, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Новоукраинка и Шахтерское Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки штурмовых групп 5-й танковой бригады ВСУ. Потери противника составили до 110 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 124-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области, Гавриловка, Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, восемь автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 77 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 34095 беспилотных летательных аппаратов, 583 зенитных ракетных комплекса, 18753 танка и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16530 орудий полевой артиллерии и минометов, 27468 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России