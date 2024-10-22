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Ответы на вопросы 21.10.24. Отец Андрей Ткачёв

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Эпизоды:
00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея
00:52 Трактовка слов Ветхого Завета о раскаянии
07:28 Об "обреченности на совершение грехов"
14:17 Кто из венчаных супругов "перетащит" другого в рай?
19:04 Страх смерти, болезни, немощи – маловерие? Как побороть?
32:02 О сохранении "Ветхих Заповедей"
40:26 Стоит ли заниматься "сетевым маркетингом"?
44:30 Не остается время на духовную жизнь из-за доп.работы в семье. Как быть?
50:18 Нужно ли молиться, если это Бог не разрешает ситуацию в личной жизни?
52:40 Почему чужим прощаю, а взрослым детям простить не могу обиды?
54:53 О вещих снах…
59:16 Благословение Отца Андрея

Теперь больше видео отца Андрея на Яндекс: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/

Комментарий редакции

В ходе беседы отец Андрей Ткачёв ответил на несколько вопросов, касающихся как библейских, так и духовных тем. Основные из них:

1. Понимание раскаяния Бога (Бытие 6:6): Как понимать фразу, что Господь раскаялся в том, что создал человека. Отец Андрей объяснил это как антропоморфизм — способ описания Бога человеческими терминами, чтобы нам было понятнее. Раскаяние здесь означает сожаление о грехах людей, а не ошибку Творца.

2. Грехи юности и покаяние: Спрашивалось, обязаны ли все люди пройти через грехи, чтобы потом покаяться. Ответ заключался в том, что нет, не все обязаны грешить, чтобы прийти к покаянию. Есть примеры святых, которые боролись с грехом с юности.

3. Отношения между мужем и женой на Страшном суде: Был задан вопрос о том, судятся ли муж и жена вместе. Ответ сводится к тому, что супруги помогают или тянут друг друга в рай или в ад, но суд над ними всё равно будет индивидуальным.

4. Страх смерти и забота о здоровье: Отец Андрей затронул тему чрезмерной заботы о здоровье как признак маловерия и следствие гуманистического мировоззрения. Человек должен бояться не смерти, а Бога.

5. Закон и благодать: Был рассмотрен вопрос о том, как понимать освобождение от закона через благодать. Отец Андрей отметил, что Христос исполнил закон, и через Него человек освобождается от буквы закона, но не от его духовного содержания.

6. Сетевой маркетинг: Отец Андрей категорически высказался против участия в сетевом маркетинге, считая это занятие сектантством и морально неприемлемым для христианина.

7. Духовный рост при выполнении бытовых дел: Было сказано, что даже в бытовых заботах можно сохранить духовную жизнь, если научиться соединять молитву с повседневными делами.

Вывод: Отец Андрей подчёркивает важность правильного духовного понимания житейских вопросов, необходимости покаяния и борьбы с грехом, акцентируя, что духовная жизнь должна быть связана с каждодневной деятельностью. Вера и правильное отношение к жизни могут помочь человеку преодолеть внутренние и внешние трудности.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JLPPHe29tAc
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