Членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для России и не может быть предметом мирных договорённостей. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что Москва готова развивать добрососедские отношения с нейтральной и внеблоковой Украиной, как это было до госпереворота в 2014 году. Однако обезумевший лидер киевского режима Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истёк в мае, сознательно втягивает страну в пучину ядерного апокалипсиса, предавая при этом национальные интересы.

«Проблема в том, что "просроченный" украинский президент, терпящий очевидное поражение на поле боя, теперь уже открыто делает ставку исключительно на втягивание НАТО в прямой, а не опосредованный конфликт с ядерной державой. Не гнушаясь при этом откровенным шантажом. Наглядным проявлением этого на прошедшей неделе стало обнародование В. Зеленским своего очередного псевдомирного т.н. плана победы, суть которого состоит в том, чтобы вынудить Запад вступить с Россией в прямую военную конфронтацию, чреватую, как мы все понимаем, глобальным конфликтом, — сказал он. — Мы уже не раз говорили о том, что зарвавшемуся главе киевской клики уже нечего терять, и в своём стремлении любой ценой сохранить власть он готов ввергнуть весь мир в пучину ядерного апокалипсиса. Это и есть его "план Б", который он теперь пытается выдать за "план победы"».

Дипломат констатировал, что Зеленский готов «без колебаний жертвовать Украиной и жизнями украинцев в угоду западным геополитическим интересам, которые он однозначно трактует как нанесение России стратегического поражения на поле боя».

«При этом он продвигает откровенное и неприкрытое предательство национальных интересов своей страны: в т.н. плане мира он открыто декларирует готовность распродать остатки природных богатств Украины (для чего, кстати, по Конституции Украины требуется референдум) и использовать её граждан в будущем для охраны безопасности Европы вместо американских войск, — обратил внимание Небензя. — А вот чего в новом "киносценарии" за авторством В. Зеленского нет, так это даже намёков на готовность искать пути подлинного и долгосрочного мирного урегулирования конфликта. Он по-прежнему убеждён, как и в случае с его предыдущими мертворождёнными инициативами, что Запад должен выработать вмести с ним некий план-ультиматум и затем навязать его России. Чем объясняется подобный расчёт, кроме как регулярным употреблением сильнодействующих наркотических средств, сказать трудно».

Постпред подчеркнул, что Киеву не следует рассчитывать «на лучшую формулу, чем озвученные в июне предложения президента России» по урегулированию конфликта , к тому же «эта возможность была, по сути, перечёркнута с началом атаки ВСУ на Курскую область». Отсюда, по оценке дипломата, единственный остающийся у киевского главаря «козырь» — провоцирование прямого столкновения России и НАТО.

«В пресловутом псевдомирном плане этот замысел прежде всего воплощён в виде очередного требования о приёме Украины в НАТО. Дабы ни у кого не было иллюзий, хочу сразу подтвердить, что членство Украины в любом территориальном виде в Североатлантическом альянсе для России абсолютно неприемлемо и не может быть частью каких-либо мирных планов и посреднических инициатив, — заявил Небензя. — Мы развивали и готовы и дальше развивать добрососедские отношения с нейтральной, внеблоковой Украиной, как это и было зафиксировано в её Конституции и прописывалось в наших двусторонних договорах. Однако это краеугольное для безопасности Украины положение было постепенно отменено после инспирированного США и их союзниками антиконституционного переворота в 2014 году, что закрепило курс на скатывание этой страны в пучину кризиса, беззакония, крайнего национализма и гражданской войны».

Что касается заявления Киева о намерении создать ядерное оружие, если республику не возьмут в НАТО, то, по мнению дипломата, «таким образом современная Украина по сути публично задекларировала намерение нарушить свои обязательства по ДНЯО, Соглашению о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и дополнительному протоколу к нему».

«Иными словами, речь идёт об открытом заявлении неядерной страны-участницы ДНЯО о намерении нарушить ст. 2 Договора, что может вылиться в серьёзнейший международный кризис в области нераспространения ядерного оружия… Нас же вся эта ситуация вокруг ядерного шантажа потерявшего легитимность главы киевского режима вновь убеждает в том, что решение руководства Российской Федерации о начале СВО, принятое, кстати говоря, в том числе и после схожих ядерных угроз со стороны украинского руководства, было единственно верным. Без демилитаризации, денацификации Украины и обеспечения соблюдения прав и свобод человека применительно ко всем её гражданам, угроза безопасности нашей страны не может быть ликвидирована», — заключил Небензя.

По материалам сайта Постпредства РФ в ООН

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Абсолютная неприемлемость членства Украины в НАТО для России – это не может быть предметом мирных переговоров, и Россия не допустит вступления Украины в Североатлантический альянс.



2. Зеленский сознательно втягивает Украину и мир в ядерный конфликт, действуя против национальных интересов Украины и стремясь вовлечь НАТО в прямое противостояние с Россией. Его так называемый «план победы» нацелен на провокацию глобальной конфронтации.

3. Предательство национальных интересов Украины: Зеленский готов распродать остатки природных ресурсов страны и использовать украинских граждан для охраны безопасности Европы вместо американских войск. Его инициативы не включают долгосрочные мирные решения.

4. Зеленский теряет власть и идёт на крайние меры, готов провоцировать войну с Россией и НАТО ради сохранения своего режима. Этот подход отражает его намерение оставить Украине только разрушения и конфликт.

5. Обвинения в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО): Украина, угрожая созданием ядерного оружия, готова нарушить международные соглашения и разжечь кризис в области нераспространения.

6. Небензя поддерживает правомерность действий России в начале спецоперации (СВО), так как это решение принято в ответ на угрозы ядерного шантажа и для обеспечения безопасности России.

Вывод:

Заявление Небензи подчеркивает недопустимость для России членства Украины в НАТО и обвиняет Зеленского в сознательной эскалации конфликта до уровня глобальной ядерной угрозы. Он указывает на угрозу международной безопасности и необходимость жестких мер для ликвидации угрозы со стороны Украины.