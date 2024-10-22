В последние месяцы в СМИ и соцсетях всё чаще говорят о возможном изъятии депозитов граждан. По одной версии это может произойти в случае кризиса ликвидности у банков, по другой – для покрытия дефицита госбюджета.

Материалы по теме ролика:

https://t.me/ravenstvomedia/414

https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/households/pkshouse2022/

https://www.forbes.ru/finansy/477827-v-gosdume-soobsili-o-podgotovke-zakonoproekta-o-bezotzyvnyh-dolgosrocnyh-vkladah

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund

https://www.forbes.ru/finansy/499640-v-pogone-za-dohodnost-u-pocemu-rossianam-okazalis-ne-nuzny-dlinnye-vklady

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Существует растущий страх среди россиян, что государство может изъять их банковские вклады в условиях экономической нестабильности.

2. Вклады граждан за последний год значительно увеличились, что привело к обсуждениям возможного замораживания или изъятия средств.

3. Экономисты предполагают, что банки могут столкнуться с кризисом ликвидности, если вкладчики массово начнут снимать деньги.

4. Государство может ввести мораторий на снятие вкладов, чтобы предотвратить кризис в банковской системе.

5. Вклады на сумму свыше 20 млн рублей составляют значительную часть депозитов, но принадлежат малой доле населения (0.3%).

6. Основная масса населения не обладает большими сбережениями и находится в долгах.

7. Есть исторические прецеденты (например, Павловская реформа 1991 года), когда государство замораживало вклады, но они не всегда были успешными.

8. Экономическое неравенство в России высоко, и богатые продолжают увеличивать свои доходы, в то время как большая часть населения испытывает финансовые трудности.

9. Государство может использовать другие инструменты, такие как повышение налогов или девальвацию рубля, чтобы пополнить бюджет, а не напрямую изымать вклады граждан.

10. Введение жёстких мер по изъятию вкладов маловероятно, так как это может вызвать социальную нестабильность и недовольство населения.

Вывод: Несмотря на слухи и опасения, государство вряд ли пойдёт на изъятие вкладов напрямую, но может использовать косвенные меры, такие как налоги и девальвация рубля, для пополнения бюджета.