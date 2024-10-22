25 октября 2003 – дата ареста Михаила Ходорковского*. Профит-центры во внутренних офшорах стали лишь поводом для атаки на Юкос, который оптом скупал депутатов Думы. МБХ планировал прийти к власти, преобразовав Россию в парламентскую республику и став премьером. Юкос планировал приватизировать под себя добывающий бизнес Газпрома, оставив государству транспортировку газа. А главное, соратники Ходорковского хотели сделать из России, как они говорили, западную страну. Т.е. колонию США и Евросоюза, утратившую суверенитет. Их планы провалились. Владимир Путин переиграл МБХ не только в политике, но и на фондовом рынке.

Юкос в 2003 году стал самой дорогой компанией России. После объявления о слиянии с Сибнефтью его капитализация превысила $40 млрд. Юкос стал знаковой фишкой, как когда-то РАО ЕЭС России, его акции покупали американские пенсионные фонды ещё до того, как осенью 2003 года Moody’s дал России инвестиционный рейтинг. Миф о самой эффективной нефтяной компании в России или даже мире быстро раскручивался либеральной деловой прессой. Рентабельность чистой прибыли действительно впечатляла. Однако, она достигалась, прежде всего, серой налоговой оптимизацией и жёстким занижением издержек, прежде всего, зарплат. Зарплаты в Юкосе были в 4 раза меньше, чем в соседнем Сургутнефтегазе.

Финансовые проблемы у главной российской голубой фишки и её последующее банкротство, естественно, сильно ударили по инвестиционному климату. На эту тему активно напирали сбежавшие из России сотрудники и акционеры Юкоса и симпатизирующая им публика за рубежом. При этом акции Юкоса долго котировались по приемлемым ценам. Их можно было продать за нормальные деньги в течение всего 2004 года. Аукцион по продаже главной добывающей дочки Юкоса Юганскнефтегаза состоялся в декабре 2004 года. Компания была продана более, чем за $9 млрд. Справедливая оценка с учётом долгов самого Юганска.

Автор этих строк даже рекомендовал “шортить” бумаги опальной нефтяной компании, заявив в эфире национального делового телеканала, что компания будет обанкрочена, т.е. справедливая цена Юкоса равна нулю. Косвенно это подтверждал отказ НК Сибнефть завершить сделку по слиянию двух компаний. При этом прошла информация, что ТНК и Сибнефть, также проводившие серую налоговую оптимизацию, договорились с Минфином выплатили сокрытые налоги и разумный штраф. На рынке были слухи, что Юкос не сможет консолидировать Сибнефть в отчётности по стандартам US GAAP, впрочем, она так и не была опубликована. Большинство брокеров рекомендовало держать акции Юкоса, заявляя, что не могут прогнозировать развитие ситуации.

Фондовый рынок – главный индикатор экономики. Кремлю надо было отвечать. И ответ оказался достойным и многофакторным. В Кремле сначала отказались от почти одобренной идеи передать в собственность Газпрома тогда маленькую государственную нефтяную компанию Роснефть. Именно она консолидировала в итоге основные активы Юкоса. И бархатную национализацию нефтянки надо было узаконить в глазах российского общества, российского и международного делового сообщества. Роснефть была переведена на единую акцию. Обмен акций дочек на акции материнской компании. А затем в 2006 состоялось IPO более, чем на $10 млрд. Акции купили российские олигархи, рядовые россияне, первоклассные зарубежные инвесторы. Все, кто купил тогда акции Роснефти, проголосовали за Владимира Путина и Игоря Сечина против Михаила Ходорковского своими деньгами. Купившие акции Роснефти на IPO быстро заработали. Капитализация главной российской нефтяной компании быстро превысила $100 млрд.

Но главное, конечно, Газпром. Государство выкупило находящиеся на балансе компании казначейские акции и вернуло прямой контроль в акционерном капитале. Тогда существовал запрет на покупку акций Газпрома для иностранцев, акции Газпрома также не торговались в РТС и на ММВБ. Эти ограничения были сняты. Примерно за год в 2005-2006 гг. акции Газпрома выросли с $2,5 до $13. Капитализация Газпрома превысила $300 млрд. В 2007-2008-м капитализация российского фондового рынка превышала 100% национального ВВП. Заработав такой бакшиш, о Юкосе все забыли.

В 2000-2008-м (первые два срока Владимира Путина) главный индикатор российского фондового рынка долларовый индекс РТС вырос более, чем в 10 раз. Результат достигнут несмотря на бойкот и активное противодействие основных акционеров Юкоса. А также ликвидацию самой опальной компании. Трава зелёная, поле прямоугольное, а самое красивое – счёт на табло.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Николай Никитин

*лицо, признанное иностраным агентом в РФ

Александр Разуваев

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. 25 октября 2003 года был арестован Михаил Ходорковский, владелец ЮКОСа

2. ЮКОС в 2003 году:

– Стал самой дорогой компанией России

– Капитализация превысила $40 млрд после объявления о слиянии с Сибнефтью

– Имел высокую рентабельность за счет налоговой оптимизации и низких зарплат

3. Ответные действия Кремля:

– Отказ от передачи Роснефти Газпрому

– Консолидация активов ЮКОСа под Роснефтью

– IPO Роснефти в 2006 году на сумму более $10 млрд

– Возврат государственного контроля над Газпромом

– Снятие ограничений на покупку акций Газпрома иностранцами

4. Результаты:

– Капитализация Роснефти превысила $100 млрд

– Акции Газпрома выросли с $2,5 до $13

– Капитализация Газпрома достигла $300 млрд

– В 2000-2008 годах индекс РТС вырос более чем в 10 раз

Вывод:

Статья описывает противостояние между государством и ЮКОСом как успешную стратегическую победу Владимира Путина не только в политическом, но и в экономическом плане. Несмотря на опасения о негативном влиянии дела ЮКОСа на инвестиционный климат, государству удалось значительно увеличить капитализацию российского фондового рынка через укрепление государственных компаний (Роснефть и Газпром) и либерализацию торговли их акциями. Автор подчеркивает, что экономические показатели (рост индекса РТС в 10 раз) являются главным доказательством успешности выбранной стратегии.

В свете недавнего признания Хородковского, что он был лишь ставленником Ротшильда и не обладал субъектностью, можно сделать следующие выводы из статьи:

1. Ключевые признаки внешнего управления, упомянутые в статье:

- ЮКОС активно продвигался западными финансовыми институтами (американские пенсионные фонды)

- План по превращению России в "западную страну" (фактически в колонию США и ЕС)

- Попытка установить контроль над ресурсами Газпрома

- Массированное продвижение ЮКОСа через либеральные СМИ как "самой эффективной компании"

- Стремление к изменению политической системы России на парламентскую республику

2. Признаки борьбы за суверенитет в действиях государства:

- Возвращение контроля над стратегическими нефтегазовыми активами

- Консолидация ресурсов под государственным управлением через Роснефть

- Укрепление Газпрома как национального достояния

- Создание прозрачной системы управления через публичные компании с госучастием

- Привлечение как российских, так и иностранных инвесторов, но уже на условиях России

Вывод:

Если рассматривать ситуацию через призму признания Ходорковского о своей номинальной роли, действия государства выглядят как системная борьба за экономический суверенитет страны. Фактически это было противостояние не с отдельным олигархом, а с глобальными финансовыми структурами, стремившимися установить контроль над российскими ресурсами через подконтрольные им компании и менеджмент.

Успех этой борьбы подтверждается не только возвращением контроля над стратегическими активами, но и значительным ростом их стоимости под государственным управлением. Это показывает, что национализация ключевых ресурсов была не просто политическим решением, а эффективной экономической стратегией, позволившей сохранить суверенитет над природными ресурсами страны при одновременном повышении их рыночной ценности.

Таким образом, "дело ЮКОСа" можно рассматривать как поворотный момент в истории современной России, когда государство смогло противостоять попытке установления внешнего управления над стратегическими ресурсами страны через номинальных владельцев и финансовые схемы.