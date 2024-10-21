Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 21 октября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
▫️Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 17-й танковой, 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ, 1-ой и 17-й бригад национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Колмаков, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.
Отражена контратака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоивановка. Потери противника составили до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и две боевые бронированные машины.
▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой, 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й, 115-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Александрия, Волфино, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кремяное, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня и Свердликово.
▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 17-й танковой, 21-й, 22-й, 61-й механизированных, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 101-й и 103-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Веселовка, Журавка, Катериновка, Новенькое, Рогозное и Ходино.
За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, боевая машина пехоты и 13 боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.
▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 25420 военнослужащих, 169 танков, 84 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 977 боевых бронированных машин, 664 автомобиля, 216 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 52 станции РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России