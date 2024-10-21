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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 21 октября 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

 
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Верхняя Писаревка, Волчанск и Артельное Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 14-й, 28-й, 44-й, 60-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Новоосиново, Кругляковка, Новоплатоновка Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 350 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 46-й аэромобильной и 49-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Миньковка, Ступочки, Предтечино и Курахово Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 41-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Николаевка, Селидово, Цукурино и Кураховка Донецкой Народной Республики.

Отражены 14 контратак штурмовых групп 23-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 78 десантно-штурмового полка, 49 и 425 штурмовых батальонов ВСУ и 37-й бригады морской пехоты.

Противник потерял свыше 430 военнослужащих, два пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, 100-мм противотанковую пушку «Рапира», а также произведенные в США: две боевые машины пехоты «Bradley», бронетранспортер М1117 и 105-мм орудие М119.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 110-й, 117-й, 127-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Доброволье, Шахтерское и Ровнополь Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.
 
▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Лобковое Запорожской области, Ивановка и Антоновка Херсонской области.

ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад с боеприпасами.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, пункту временной дисклокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
 
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 34018 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18743 танка и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16480 орудий полевой артиллерии и минометов, 27443 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/44757
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