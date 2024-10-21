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Рогозин дал очень откровенное и конструктивное интервью

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Рогозин дал очень откровенное и конструктивное интервью, в котором он с горечью признаёт наше технологическое отставание от НАТО в области беспилотников, РЭБ и космической навигации. Прочитайте обязательно, там много подробностей – видно, что он глубоко в теме.

При этом Рогозин не видит здесь своей вины, хотя, напомню с 2011 года он был вице-премьером, ответственным за ВПК, оборонзаказ, национальную оборону, с 2012 по 2014 годы он возглавлял военно-промышленную комиссию, а потом возглавлял Роскомос.

За Роскосмос он пояснил, что ему не давали деньги на спутники, предлагая искать деньги у бизнеса, как Маск. Про беспилотники он тоже пояснил, что высокие чины Минобороны всерьёз их не воспринимали, когда видели их на выставках вооружений.

И хотя свою долю вины в нашем технологическом отставании Рогозин не признал, всё-таки то, что он сейчас на СВО пытается эту проблему решить, создав отряд спецов БПЛА и работая с конструкторами – на мой взгляд, говорит о том, что он эту вину осознаёт и пытается загладить.

В интервью он часто вспоминает отца, который был военным конструктором в советском Минобороны. Думаю, что ему это важно перед его памятью. И это очень хорошо говорит о нём, как о человеке. У меня была на него надежда, как на перспективного госдеятеля – не вышло. Но может, он найдёт себя в роли этакого полевого организатора БПЛА-отрядов, который выведет инициативу снизу на государственный уровень, всё-таки админресурс у него должен быть хорошим.

Комментарий редакции

Основные тезисы интервью Дмитрия Рогозина:

1. Произошла военно-техническая революция, которая радикально изменила характер современной войны.

2. Основные проблемы в военной сфере России:
- Отставание в беспилотных технологиях
- Недостаточная дальность артиллерии
- Проблемы с навигационным полем (заглушение ГЛОНАСС)
- Неповоротливость военной системы в принятии новых решений
- Недостаточное развитие спутниковой группировки

3. Причины отставания:
- Упадок инженерного дела после распада СССР
- Непрофессионализм управленцев
- Недооценка важности новых технологий военным руководством
- Недостаточный опыт современных военных конфликтов

4. Предложения по решению проблем:
- Создание отдельного рода войск – войск беспилотных систем
- Развитие технологий искусственного интеллекта
- Создание компетентных органов военного управления
- Расширение сети центров анализа боевого применения беспилотников
- Поддержка частных инженерных компаний

5. Текущие изменения:
- Создание специализированного отряда "БАРС-Сармат"
- Формирование центра беспилотных технологий "Рубикон"
- Создание батальонов беспилотников в составе крупных соединений

Вывод: Интервью показывает, что российское военное руководство осознало необходимость кардинальных изменений в подходе к современной войне. Основной акцент делается на развитие беспилотных технологий и искусственного интеллекта. Однако существующая система все еще недостаточно гибка для быстрого внедрения необходимых изменений. Требуется системный подход, включающий создание нового рода войск и развитие соответствующей инфраструктуры. При этом критически важно не просто догонять противника, а искать асимметричные решения, особенно в области ИИ и роевых технологий.

Источник: https://t.me/russkiy_malchik/2160
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