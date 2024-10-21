Образование – всем. Советская школа (1972)
О ликвидации безграмотности в первые годы Советской власти и организации всеобщего бесплатного восьмилетнего образования в СССР.
Фрагмент документального фильма “Образование – всем”
ТО Экран, 1972 г.
#образование #СоветскаяШкола
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