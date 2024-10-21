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Образование – всем. Советская школа (1972)

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О ликвидации безграмотности в первые годы Советской власти и организации всеобщего бесплатного восьмилетнего образования в СССР.

Фрагмент документального фильма “Образование – всем”
ТО Экран, 1972 г.

#образование #СоветскаяШкола

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DnZV7CZI5E4
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