Вчера у нас была исповедь, и я пришел в алтарь и говорю нашим отцам:

«Отцы наши дорогие, столько негатива! Каждый приходит, и у всех всё плохо. Каждый жалуется на кого-то, на свою жизнь. В принципе, это и есть жалоба на Бога».

Это похоже на евангельскую притчу, в которой человек пришел на брак не в брачной одежде.

Что такое одежда брачная?

Это покаяние. Так же и мы, мы пришли на брак.

Какой может быть негатив? Мы что, неверующие люди? Чем мы живём? Если нам кто-то что-то подарит, скажет хорошее слово, и что-то нам в этой жизни подфартит, значит, всё у нас отлично. А если нас кто-то обидит, так всё плохо.

Вы понимаете, какое у нас примитивное понимание жизни? Удивительно, но сколько нужно крови Христа, чтобы мы были благодарны?

Я редко слышу, чтобы человек приходил со словами:

«Батюшка, так всё классно, так всё прекрасно, ведь я же с Богом живу».

Обычно у людей здесь проблемы, там проблемы, тут вообще уже неизвестно, как жить.

Откуда вы свалились? Мы самые счастливые люди во Вселенной!

Если мы живём со Христом, и нам чего-то не хватает, это говорит о состоянии нашей души.

И, конечно, от этого бывает очень и очень печально.

Мы очень грешны, и не видим даже половины того, в чём мы виноваты перед Богом.

У нас нет воли, у нас нет благоговения, у нас нет благодарности, но Бог нас любит, и этим можно жить и радоваться. Ведь Бог-то нас любит. Живите с Богом, живите радостью.

Да, мы косые, хромые, сухие, слепые, глухие, но стал Иисус наравне с нами. Все, кто был вокруг него, были такие же, как мы с вами, бедолаги. Если бы мы были где-то наверху, то мы бы здесь не были.

Но мы не наверху. Не наверху этого мира, но мы наверху небесного мира.

Мы должны преодолеть сопротивление притяжения Земли и выйти в открытый космос.

В принципе, мы все готовимся к полёту в космос.

И для этого собираем свои силы, копим духовные силы, чтобы тогда, когда мы будем приглашены к болезненному одру, мы сказали:

«Не умру, но жив буду и повем дела Господня».

Чтобы мы тогда вспомнили, что Христос воскрес, и смерти уже нет, хотя моё тело мучается и умирает.

Вот смысл жизни человека. В этом мире мы ничего не изменим, но мы должны измениться сами, а вокруг нас наши близкие, поэтому стяжайте мирный дух, и тысячи спасутся вокруг тебя.

А нытики и жалеющие себя, можно сказать, Царства Божия не наследуют. Там о других было сказано, но я вам говорю и про это.

А благодарный человек ни в чём не нуждается.

Поэтому мне не важно, что, может быть, у меня сейчас всё трещит по швам, и кости, и что внутри бывает так тошно, что я вообще глаза не хочу открывать, чтобы просыпаться.

Мне это не важно. Я знаю, что Христос меня любит.

И мне нужно вставать и идти служить Богу.

И вы служите Богу. И не поддавайтесь унынию, друзья мои. Вы же воины.

Какие же мы воины?

Мы следим за всеми известиями: что там, что сям. Ничего нового там нет. Всё уже произошло. Христос спас человека, а человек воюет с Богом. И в этой войне он проиграет.

Этот мир греховный воюет с Богом, поэтому он и погибнет.

А мы должны быть на ковчеге. Вот это наш с вами ковчег.

И этот ковчег плывёт в Царствие Небесное, которое внутри нас есть.

Семья — это монастырь. И если люди в семье после 50 лет совместной жизни держат друг друга за руки и смотрят с любовью друг на друга, это уже великомученики и преподобномученики.

Я думаю, что это уже святые.

Поэтому старайтесь беречь и хранить любовь, которая не является теорией, а есть практика, есть наша норма жизни.

«Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы».

«Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов».

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Люди часто приходят на исповедь с негативом и жалобами, что фактически является жалобой на Бога

2. Истинно верующий человек должен быть благодарным и радостным, несмотря на трудности

3. Верующие люди – самые счастливые во Вселенной, так как с ними Бог

4. Человеческие недостатки и слабости не важны, главное – любовь Бога

5. Цель жизни – духовное преображение и подготовка к вечной жизни

6. Важно стяжать мирный дух и нести его окружающим

7. Семья сравнивается с монастырем, где сохранение любви – это путь к святости

8. Настоящая любовь – это не теория, а практика повседневной жизни

Вывод:

Статья призывает верующих людей отказаться от уныния и постоянных жалоб, напоминая о главном – о любви Божией и необходимости быть благодарными. Автор подчеркивает, что истинное христианство проявляется не в реакции на внешние обстоятельства, а в постоянном осознании присутствия Бога в жизни и благодарности за это. Основной посыл – необходимость практического проявления любви и благодарности в повседневной жизни, что является путем к духовному росту и спасению.

Расширенный вывод:

Статья затрагивает несколько глубинных проблем современного христианина. Первая – это проблема эгоцентризма, маскирующегося под духовные искания. Люди, приходящие с жалобами, часто движимы не истинным стремлением к духовному росту, а желанием комфорта и легких решений. Они ищут не пути преображения души, а своего рода "магического вмешательства", которое избавит их от необходимости внутренней работы.

Важно понимать парадоксальную природу духовного пути: именно те, кто наиболее нуждается в духовном окормлении, приходят с жалобами и проблемами. Было бы неправильно ожидать, что в церковь будут приходить только люди, уже достигшие духовного блаженства – им это просто не нужно. Церковь существует именно для тех, кто ищет пути к духовному исцелению, не имея собственной квалификации для решения духовных вопросов.

При этом важно различать природу обращений к священнику. Если человек приходит с искренним желанием преодолеть свои духовные немощи – малодушие, маловерие, слабоволие – это именно та ситуация, где пастырское окормление необходимо и оправдано. Священник как проводник благодати призван помогать в духовном возрастании паствы, указывая верное направление работы над собой и давая благословение на этот труд. Однако важно понимать, что даже в духовной сфере основная работа должна производиться самим человеком – священник лишь указывает путь и поддерживает благодатью, но не может пройти этот путь за прихожанина.

Что касается мирских проблем, то они являются следствием неправильной духовной жизни, и задача священника здесь – не решать эти проблемы напрямую, а помочь человеку увидеть их истинную природу как указателей на необходимость духовного исцеления. Когда человек выздоравливает духовно, мирские препятствия, изначально созданные для его врачевания, либо разрешаются естественным образом, либо перестают восприниматься как проблемы. Духовный наставник может помочь увидеть эту связь и объяснить правильный подход к решению жизненных трудностей через призму духовного роста.

Таким образом, ключ к решению лежит в правильном различении духовных и мирских нужд прихожан, понимании роли священника как проводника и наставника, а не "решателя проблем", и осознании необходимости личного труда в деле духовного преображения. Только такой подход позволит превратить жалобы в благодарность, а трудности – в ступени духовного восхождения.