Церковь заместила собой всю нашу историю
Церковь полностью заменила собой всю нашу историю, поэтому я и говорю, что вся наша история это и есть история церкви. Несуществующие исторические персонажи возведены в ранг святых и уже для них делаются артефакты, возводятся церкви, пишутся иконы. Поговорим про Муромских святых Петре и Февронье, а так же о крестителях Мурома. А потом зайдём в музей и посмотрим какую историю нам хотят навязать.
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. История Мурома часто переписывается, превращаясь в мифы о таких персонажах, как Илья Муромец, князь Петр и его жена Феврония.
2. Современная церковь и официальная история перекрывают истинные дохристианские корни города, скрывая археологические находки.
3. Муромский музей в основном посвящен церковной истории, а дохристианская археология упрятана в фонды.
4. Многие святые, включая Петра и Февронию, исторически не существовали, и их культ был искусственно создан церковью.
5. Церковь подменяет реальную историю России своей версией, усиливая влияние на музеи и другие культурные учреждения.
6. Советская власть также играла свою роль, вскрывая мощи и обнаруживая обман.
7. Муром, несмотря на богатую археологию, беден на настоящие исторические экспонаты, что связано с влиянием церкви.
Вывод:
Согласно мнению автора, церковь активно влияет на восприятие истории, подменяя реальные факты и археологические данные своими религиозными легендами, что искажает представление о прошлом России.
Дополнительный вывод:
Тезисы автора могут вызывать споры, так как они основаны на его личной интерпретации исторических событий и роли церкви. Чтобы оценить их объективность, рассмотрим несколько моментов:
1. Подмена истории религиозными мифами:
- Автор утверждает, что церковь переписывает историю, превращая исторические события в мифы. Это может быть частично верно, поскольку в процессе христианизации действительно происходила интеграция религиозных элементов в культуру. Однако мнение автора звучит слишком категорично. Научные исследования признают, что многие культурные элементы, включая культ святых, имели смешанный характер – мифологический и исторический.
2. Искажение дохристианской истории:
- Археологические данные подтверждают наличие дохристианских культур в России. Однако утверждение автора о том, что церковь скрывает эти находки, требует конкретных доказательств. Открытые музеи и исследовательские работы продолжают предоставлять доступ к дохристианским артефактам, хотя, возможно, недостаточное внимание действительно уделяется этому периоду.
3. Историческая достоверность святых:
- Утверждение о том, что Петр и Феврония, как и другие святые, не существовали исторически, также требует дополнительной проверки. Многие из жизнеописаний святых содержат элементы легенд и фольклора, что характерно для исторической литературы того времени. Это не обязательно означает полную выдумку, но может указывать на символическое или мифологическое дополнение к реальным событиям.
4. Влияние церкви на музеи и культуру:
- Возвращение церкви некоторых зданий и артефактов действительно происходило после распада СССР, что может создавать впечатление, что церковь восстанавливает свои позиции в культурной жизни. Однако говорить о полной замене истории на церковные мифы преувеличено. Исторические музеи и исследовательские центры продолжают функционировать, и в них ведутся объективные научные исследования.
Вывод: Тезисы автора нельзя считать абсолютно объективными. Они выражают личное мнение, которое основано на реальных исторических фактах, но интерпретируются предвзято, с упором на критику церкви. Для более сбалансированного взгляда на вопрос следует рассмотреть другие источники и мнения.
Есть два города Минска:
1. Старый Минск (Менеск) – сожгли Ярославичи в 1067г., у впадения речки Менки и ручья Дунай в Птичь.
2. Новый Минск – построенный Всеславом после пожара у впадения речки Немиги в Свислочь.
На старом, погорелом городище сейчас ведутся археологические раскопки. Очень много артефактов. Но церковь, или что-то связанное с Христианством пока не нашли. Смотрим дальше. Может, найдут?
На месте Нового Минска нашли фундамент церкви 12-го века, но установлено, что сами стены церкви при этом не возводились.
Зато было огромное количество курганов Старой Веры, снесённых в 60-е годы 20-го века при строительстве новых микрорайонов.
Есть подозрение, что ещё 500 лет после Крещения Руси Христианство было редким явлением. Чуть больше церквей в Бресте (Берестье, Волынская земля) и всего лишь несколько церквей в Полоцком княжестве, на всю огромную территорию.
Итого имеем: христианство жестоко обошлось с народной (языческой) культурой. Но, тем не менее, само уже переплелось с народом и стало его частью, надо признать. Хотя и не получилось так, как у японцев – народная религия Синто и принесенный Дзен-Буддизм очень органично переплелись и не мешают друг-другу.
Нашли что сравнить: буддисты-миссионеры придя на новое место почести воздавали местным духам, а их коллеги христианские – называли идолы демонами, которых нужно изгнать.
https://vologdaregion.ru/news/2024/10/21/figura-velesa-na-gore-maura-pod-kirillovom-budet-demontirovana?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Fa069c99d-4a44-5c5a-8e19-211a553322f1
Самое интересное, что у губернатора в помощниках: Поветкин – главный по спорту. Как известно, открытый арий: татуха руны на бицухе. Поглядим, чем дело кончится. Встанет, интересно, на бой праведный с рептилоидами за честь предков?