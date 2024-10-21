АРТАМОНОВ про ядерный апокалипсис, красные линии, удар по центрам принятия решений, войну на Кавказе
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Сегодня на Метаметрике – постоянный гость нашего проекта, военный эксперт Александр Артамонов.
Откуда исходят новые военные угрозы для России? Как раскручивающаяся спираль эскалации в разных регионах мира может привести к ядерному апокалипсису? Какие на самом деле красные линии существуют и что приведет к нанесению ударов по центрам принятия решений?
Почему Кавказ может стать новым фронтом в войне против России? Как Турция продвигает доктрину пантюркизма на постсоветском пространстве? Кто заставил Израиль взрывать Ближний Восток и почему Иран не хочет большой войны?
Таймкоды:
00:00 Старт
00:25 Резидент Метаметрики Александр Артамонов
04:37 Изменение ядерной доктрины: готовим бункер?
07:13 Мы ближе к войне, чем во времена Карибского кризиса
11:01 Мы имеем дело с наследниками Третьего Рейха
14:10 Россия – держава, живущая в дипломатической логике Востока
16:21 Не стоит исключать открытия нового фронта
20:26 Турция может стать противником России
24:39 Путин не летит в Турцию не просто так
27:00 Зачем Израилю взрывать Ближний Восток?
29:40 Вербовщики проникли на Кавказ
31:43 Иран не хочет большой войны
37:30 Мотивы Израиля и Ветхий Завет
39:24 Генерал Ермолов и XXI век
41:24 О «понятных и предсказуемых врагах»
43:42 Почему мы воюем «в белых перчатках»?
48:17 Война за передел мира только разгорается
51:08 Три театра военных действий: от Кавказа до Арктики
58:10 Чем будем отвечать?
1:03:13 «У нас огромный запас прочности»
1:06:51 Исторические границы на Днепре и ТЯО
1:09:13 Западный ВПК активно работает в соседней стране
1:11:27 Анонс книг Александра Артамонова
1:15:42 Обращение к зрителям
1:17:44 Финал выпуска
Александр Артамонов:
Telegram – https://t.me/nationaldef
Книги Александра Артамонова:
https://konzeptual.ru/artamonov-aleksandr-germanovich/
https://ozon.ru/t/oM6vn14
https://ozon.ru/t/1LzlMnN
Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
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