Планета Земля – это живое разумное существо, наша Мать.Мы долгое время бездумно пользовались её заботой и лаской, не обращая внимание на ту боль и страдания, которые мы ей причиняли. Она долго терпеливо ждала, когда мы повзрослеем и станем заботиться о ней в ответ. Сейчас это время пришло.Нам нужно начать возвращать Матери нашей Земле всю ту заботу, которой она нас одаряла и превратить нашу планету в цветущий сад снова. Это непростая задача, но она нам по силам!Бог не даёт нам задач, которые мы не способны решить на "отлично".То, что мы верим в Бога – это важно. Но не менее важно и то, что Он верит в Нас!Мы должны изменить ход истории человечества к лучшему.Мы рождены, чтоб сказу сделать былью!Если не мы – то кто же? И если не сейчас, то когда?!

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.

Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.

Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!

Наш сайт: https://возрождениеземли.рф/ ВозрождениеЗемли.РФ

Вы можете принять участие в нашей работе, в том числе поддержав нас финансово. Банковские реквизиты:

Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")

Юридический адрес организации

127030, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д 20, П. 26/1/2,

ИНН 9707032980,

КПП 770701001,

ОГРН/ОГРНИП 1247700484228,

Расчетный счет 40703810100000742881,

Банк АО «ТБанк»,

ИНН банка 7710140679,

БИК банка 044525974,

Корреспондентский счет банка 30101810145250000974,

Юридический адрес банка

127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

Назначение платежа: «На уставную деятельность»

Другой вариант перевода: на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Личный сайт автора: https://usanin.com

Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/

Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin

Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty

VK: https://vk.com/public48748517

Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario

Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin

Делитесь своим мнением, своими суждениями в комментариях под этим видео. БЛАГОДАРИМ!

ПОДПИШИТЕСЬ на канал

ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК если, вам понравился выпуск

✍️ НАПИШИТЕ нам в комментариях.

МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

#экология #планетаземля #Усанин