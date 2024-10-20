ЖИВАЯ ПЛАНЕТА
Планета Земля – это живое разумное существо, наша Мать.
Мы долгое время бездумно пользовались её заботой и лаской, не обращая внимание на ту боль и страдания, которые мы ей причиняли. Она долго терпеливо ждала, когда мы повзрослеем и станем заботиться о ней в ответ. Сейчас это время пришло.
Нам нужно начать возвращать Матери нашей Земле всю ту заботу, которой она нас одаряла и превратить нашу планету в цветущий сад снова. Это непростая задача, но она нам по силам!
Бог не даёт нам задач, которые мы не способны решить на "отлично".
То, что мы верим в Бога – это важно. Но не менее важно и то, что Он верит в Нас!
Мы должны изменить ход истории человечества к лучшему.
Мы рождены, чтоб сказу сделать былью!
Если не мы – то кто же? И если не сейчас, то когда?!
Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.
Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!
Наш сайт: https://возрождениеземли.рф/ ВозрождениеЗемли.РФ
Вы можете принять участие в нашей работе, в том числе поддержав нас финансово. Банковские реквизиты:
Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")
Юридический адрес организации
127030, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д 20, П. 26/1/2,
ИНН 9707032980,
КПП 770701001,
ОГРН/ОГРНИП 1247700484228,
Расчетный счет 40703810100000742881,
Банк АО «ТБанк»,
ИНН банка 7710140679,
БИК банка 044525974,
Корреспондентский счет банка 30101810145250000974,
Юридический адрес банка
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
Назначение платежа: «На уставную деятельность»
Другой вариант перевода: на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
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