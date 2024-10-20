Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.



▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой, 41-й и 61-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад, а также 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Волфино, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Ивашковский, Казачья Локня, Камышевка, 2-й Княжий, Куриловка, Макеевка, Марьевка, Олешня и Погребки.



▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 41-й механизированных бригад, а также 101-й, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бубликово, Журавка, Искрисковщина и Павловка.

За сутки потери ВСУ составили более 310 человек, уничтожены 9 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, семь боевых бронированных машин, а также шесть орудий и шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 25050 военнослужащих, 167 танков, 83 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 964 боевые бронированные машины, 660 автомобилей, 210 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 50 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России