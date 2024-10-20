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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 20 октября 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.


▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и 122-мм гаубица Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 54-й, 60-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах наседленных пунктов Купянск, Песчаное Харьковской области, Пришиб и Терны Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ.

Противник потерял свыше 450 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пикап, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й, 116-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Северск, Веролюбовка, Дальнее, Курахово, Дачное и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 645 военнослужащих, два пикапа и 105-мм орудие М119 производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Дзержинск, Новотроицкое, Шевченко и Цукурино Донецкой Народной Республики.

Отражены девять контратак формирований 53-й, 93-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Противник потерял до 460 военнослужащих, бронетранспортер М117 производства США, две боевые бронированные машины «Козак», пять автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку «Пион» и 122-мм реактивную систему залпового огня «Град».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Доброволье Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника.

Потери противника составили до 110 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Днепровское, Никольское Херсонской области и города Херсон.

Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной разведки «Пластун». Уничтожены два склада боеприпасов и военно-технического имущества.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33966 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18740 танков и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16418 орудий полевой артиллерии и минометов, 27430 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/44726
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