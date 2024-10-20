С нуля! Заработала первая российская МОЩНАЯ газовая турбина
В России построена самая современная и технически совершенная теплоэлектростанция «Ударная» в Краснодарском крае, главной особенностью которой является первая отечественная газовая турбина большой мощности ГТД-110М. Расскажем об этом, а также о новом герое недели сразу после краткой сводки позитивных новостей.
Комментарий редакции
Основные темы выпуска:
1. Главная тема – Запуск ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае:
- Первое использование отечественной газовой турбины ГТД-110М
- История разработки турбины и преодоления технических сложностей
- Значение для энергетической независимости России
2. Краткие новости о развитии промышленности:
- Поставки военной техники (Су-34, БМД-4М, БМП-3)
- Спуск на воду подводной лодки и других судов
- Запуск новых производств (Lada Aura, подшипники, контроллеры и др.)
3. Ситуация с оборудованием Siemens для турецкой АЭС:
- Прекращение поставок немецкого оборудования
- Успешное решение проблемы с помощью альтернативных поставщиков
4. Новые разработки в энергетическом машиностроении:
- Создание газотурбинного двигателя АЛ-41СТ-25
- Рост доли отечественного оборудования в энергомашиностроении с 57% до 74%
5. История спасения человека врачом В. Жарковским:
- Спасение пострадавшего в ДТП на улице
- Последующая успешная операция тому же пациенту
Вывод:
Выпуск демонстрирует значительный прогресс России в импортозамещении, особенно в стратегически важной энергетической отрасли. Создание и успешный запуск отечественной газовой турбины ГТД-110М является важным технологическим достижением, показывающим способность страны развивать сложные технологии несмотря на внешнее давление. Параллельно развиваются различные отрасли промышленности, что говорит о комплексном подходе к технологическому развитию. История врача-героя добавляет человеческое измерение к техническим достижениям, показывая важность профессионализма и самоотверженности в любой сфере.