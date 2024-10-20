Есть в наших днях такая точность,

Что мальчики иных веков,

Наверно, будут плакать ночью

О времени большевиков.

Павел Коган

Плохо дело: сначала я перестал смотреть телевизор, а теперь даже радио стал выключать. Какое мне дело до того, что где-то за океаном Камала дура, а Трамп не политик, а бизнесмен, шоумен и клоун? Вспомнив, что в нашей стране есть целая программа для школьников «Разговоры о важном», заглянул в эту программу. О Главном там разговоры? В рабочей программе курса «Разговоры о важном» опубликованы все темы на 2024-2025 учебный год.

Прекрасная тема предложена: «Герои космической отрасли». И что там? «Россия – лидер в развитии космической отрасли». И дальше о невесомости в космосе, трудностях там для человека… Ну да, если считать РФ наследницей и продолжателем дела СССР – это так. Но зачем «девочка», даже к 33 годам своего возраста не совершившая ни одного прорыва в космической отрасли, про папу-то забывает? Советский Союз, Держава, на остатках которой страна ещё держится, тщательно вымарывается в «Разговорах о важном». Отличная тема: «День Героев Отечества». Но там общие слова, конкретно только «Участники СВО – защитники будущего нашей страны». Где те же герои Великой Отечественной? Никто не спорит, что ребята на СВО – герои. Но какое будущее они защищают? Пояснили в теме «Твой вклад в общее дело». Цитирую полностью по причине «гениальности» смысла: «Уплата налогов – это коллективная и личная ответственность, вклад гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно государство не может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной источник дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём будущее страны, процветание России. Каким будет мой личный вклад в общее дело»? Шедевр, вершина воспитания патриотизма, граничащего с идиотизмом! Сплачивает школьников в единый коллектив на великие дела?

Вот почему в эпиграфе у меня Павел Коган. Многим знакома песня на его стихи, ставшая гимном романтиков «Бригантина»:

И в беде, и в радости, и в горе

Только чуточку прищурь глаза.

В флибустьерском дальнем море

Бригантина подымает паруса…

Мы её пели как в школе, так и в институте. У костра при выездах на природу коллективом после трудовой недели. Сейчас вроде как не поют, кто-то куёт иной «романтизм».

Важно ли то, что три выпуска советского Литинститута погибло в первые два месяца войны? Поэт в России больше, чем поэт! Из каждых ста юношей 40-х лишь троим судьба оставила шанс – дожить и договорить. Павлу Когану такой шанс не выпал. Когда началась война, поэта на фронт по состоянию здоровья не взяли из-за сильной близорукости. Но тот, кто презирал «грошевой уют», не мог не быть на передовой. Окончив курсы переводчиков, Коган отправился на фронт. У «мальчиков державы» были принципы, от которых они не отступали ни при каких обстоятельствах.

С фронта Павел писал отцу: «Очень хочется верить, что останусь жив и что свидимся все у нас, на улице Правды. Только здесь, на фронте, я понял, какая ослепительная, какая обаятельная вещь – жизнь. Рядом со смертью это очень хорошо понимается. И ради жизни, ради Оленькиного смеха, ради твоей седой чудесной головы я умру, если надо будет, потому что человек с нормальной головой и сердцем не может примириться с фашизмом…

Родной, если со мной что-нибудь случится, – напиши обо мне, о парне, который много хотел, порядочно мог и мало сделал. Но… я верю твёрдо, что будет всё. И Родина свободная, и Солнце, и споры до хрипоты, и наши книги»... (Выделил я Э.Н.)

Павлу было всего 24 года, но любовь к жизни не помешала ему отдать ее за свободу Родины. Погиб от пули снайпера 23 сентября 1942 года во время разведывательного рейда.

Их называли «поколение добровольцев», «мальчики сороковых», мальчики державы». Это о поколении, вошедшем в жизнь в 1917-1927 годах. Пионеры во всем, первое поколение граждан СССР. Всё, что они делали, всё, что писали, всё, о чем пели и мечтали, – это их жизнь, их понимание жизни, только ими намеченный маршрут.

Юноши и девушки предвоенной поры были захвачены грандиозностью свершавшихся событий, современниками и творцами которых являлись. Им была присуща вера в идеалы, в братское единство со всем человечеством. Они искренне верили в грядущее всемирное счастье, которое строится с нуля, с чистого листа… Это было талантливое поколение – первое по-настоящему советское, рожденное после революции для обновленной радостной, счастливой жизни.

Психологически они взрослели быстрее, чем все последующие поколения. Еще одна характерная черта поколения 40-х – твердая внутренняя готовность к защите Родины.

«…я верю твёрдо, что будет всё. И Родина свободная, и Солнце, и споры до хрипоты, и наши книги…» Повторяю личное письмо погибшего воина. Личное, папе своему! Но как-то я слышал подобные слова в художественном фильме… Памяти помогает интернет. Мы почти забыли 15-летнего Олега из фильма «Шумный день» (1960) по пьесе Розова «В поисках радости». Больше всего этот фильм запомнился сценой, где юный Олег, возмущённый вещизмом и обуржуазиванием своих родственников, хватает отцовскую красноармейскую шашку и рубит ей дорогую полированную мебель. Вот где героиня, простаивающая в очередях за гарнитурами, говорит:

— Когда мы заведём всё...

— Ты никогда не заведешь всё, — резко возражает другая, которой 19 лет.

— Почему это?

— Потому что ты — прорва!

Для советского общества эпохи хрущёвской «оттепели» противостояние «вещистов» и «революционных бессребреников» было ещё вопросом актуальным. Потом, в 70-е, равновесие в обществе безвозвратно сместилось в сторону «вещистов». А ведь это столкновение двух мировоззрений, разных представлений о счастье, о жизненных ценностях...

Вернёмся к фильму «Шумный день». Комната, в которой происходит действие, вся заставлена уже купленной мебелью. Мебель закрыта чехлами и тряпками, и к ней никто не прикасается, так как Лена боится что-либо «попортить».

И вот Лена привозит сервант. Она сияет, любуется вещью и рассказывает, что она из-за него вынесла. Радость прорвы! А Клавдия Васильевна, вдова краснармейца и свекровь прорвы уверена, что Лена за вещи продает лучшие человеческие качества, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить её только ради того, чтобы обставить квартиру.

Но, если говорить не о пьесе Виктора Розова «В поисках радости», по которой поставлен «Шумный день», а о самой жизни, то она оказалась куда круче. Там пока нет мечты о даче, о машине. Шестидесятые, самое начало «оттепели», в которой и появилась «плесень», в итоге сожравшая Великую страну, первое в мире государство на основе Справедливости, власти Трудового Народа. Кто его опрокинул?

По данным газеты «Известия» от 1 января 1991 года, количество членов Коммунистической партии Советского Союза составляло 16 516 066 человек. А комедию «Шумный день» после появления в кинотеатрах СССР посмотрело 18 миллионов человек. Не знаю, почему назвали предупреждение о трагедии комедией, но «комедия» в жизни действительно случилась. Мечтали члены послесталинской КПСС о машинах? Конечно! А воспитавшие Прорву люди, захватившие власть в 1991 году, тут же реализовали «мечту» для каждого гражданина, которых в стране было на тот момент 290,1 млн. человек. 14 августа 1992 года вышел Указ всенародно избранного Бориса Ельцина «О введении в действие системы приватизационных чеков в РФ». Чубайс тогда говорил, что каждый чек – это две автомашины «Волга». Потом уточнили, что одна, но с полным запасом колёс. И далеко уехали?

А что случилось-то? Америка виновата? Ну да, американская мечта через Прорву душ вселилась не только в лидеров страны. Американская мечта была понятней. РФ буквально примкнула к этой мечте. Но сейчас-то видим, что дура там не только Камала… А у нас? Сказал же Виктор Розов в самом начале перестройки, цитируя Некрасова: «Дураков не убавим в России, а на умных тоску наведем». …Вектор Будущего утерян ещё в СССР, не проглядывается и в РФ с доктриной какой-то консервативной державы… Разве в том консерватизм, чтобы забыть опыт СССР, никем и ни в одной сфере человеческой деятельности не превзойдённый?

Дважды тут я цитировал письмо Павла Когана отцу. Процитирую, и Андрея Громыко, начавшего дипломатическую деятельность ещё при Сталине: «Не будем менять итоги войны. Если мы им уступим, то прокляты будем всеми замученными и убитыми. Когда я веду сложные переговоры с немцами, то, случается, слышу за спиной шёпот братьев: «Не уступи им, Андрей, не уступи, это не твоё, а наше!». Это Андрей Андреевич говорил не на публику, а своему сыну. Два брата великого дипломата СССР не вернулись с войны, третий умер от полученных там ран...

Казалось бы, всё хорошо – заплатил налоги и спи спокойно. Но что-то не спится. Только чуточку прикрою глаза – слышу: «Бригантина поднимает паруса»… Уверен, что «грошевой уют» даже в коттеджах, с «Мерседесами» уже тяготит и пятнадцатилетних мальчишек. Мало того, что они наследники Победителей, носители романтических генов Радости и Справедливости, «постучали» уже и Сверху. Космическая Эра России пришла!

Эдуард Наипов,

Кострома

P.S. Фото я взял в открытом доступе. Ничего против этой женщины не имею. Возможно, как раз её дети и презреют «уют». Самый грошевой он именно во дворцах.