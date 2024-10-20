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Новые взаимоотношения, или Контуры для своих | Андрей Школьников

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Геостратег Андрей Школьников объясняет, зачем нужен БРИКС и какие выгоды несёт этот блок.

Ведущий: Роман Шахов

#АндрейШкольников #РоманШахов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. БРИКС и его функции:
   – БРИКС не является аналогом таких организаций, как Совет Безопасности ООН, НАТО, или ВТО. Его задачи и функции отличаются.
   – Он не способен стать полноценной геополитической структурой, но может стать важной площадкой для обсуждений и экономических взаимодействий между странами.

2. Мир становится многополярным:
   – Глобальная экономическая система распадается, и на её смену приходит многополярный мир, в котором будут доминировать региональные рынки и системы.
   – Единая мировая цена на товары и ресурсы, определяемая через биржи, перестанет быть актуальной.

3. Ценообразование и логистика:
   – Ценообразование будет зависеть от региональных особенностей и внутренних рынков.
   – Мир разделится на региональные системы, которые будут регулировать свои рынки товаров и услуг.

4. Картельные соглашения:
   – В будущем картели станут естественной формой экономической организации.
   – БРИКС может стать платформой для формирования картелей, которые будут регулировать определённые рынки ресурсов и товаров.

5. Важность независимости от Запада:
   – БРИКС предоставляет возможность странам развивать свои экономические связи вне влияния западных государств.
   – Западные страны, вероятно, будут пытаться интегрироваться в систему БРИКС через экономические соглашения с Китаем и другими странами.

6. Турция и другие страны:
   – Турция пытается вести многовекторную политику, но её позиция неустойчива.
   – Страны вроде Казахстана и некоторых бывших республик СНГ не имеют значительного влияния на международной арене, и их позиции в БРИКС несущественны.

7. Будущее переговоров:
   – Страны БРИКС могут заключать отдельные соглашения между собой, создавая свои правила и условия для международных экономических отношений.
   – Формирование картелей в рамках БРИКС может стать способом укрепления экономических позиций стран вне Запада.

Вывод: 
БРИКС, как новая международная структура, является важной площадкой для стран, стремящихся уйти от зависимости от западных экономических систем. В условиях распада глобальной экономики и перехода к многополярному миру БРИКС может стать основой для формирования картелей и экономических союзов, которые будут регулировать рынки внутри регионов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScQauRuLNCY
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