Новые взаимоотношения, или Контуры для своих | Андрей Школьников
Геостратег Андрей Школьников объясняет, зачем нужен БРИКС и какие выгоды несёт этот блок.
Ведущий: Роман Шахов
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. БРИКС и его функции:
– БРИКС не является аналогом таких организаций, как Совет Безопасности ООН, НАТО, или ВТО. Его задачи и функции отличаются.
– Он не способен стать полноценной геополитической структурой, но может стать важной площадкой для обсуждений и экономических взаимодействий между странами.
2. Мир становится многополярным:
– Глобальная экономическая система распадается, и на её смену приходит многополярный мир, в котором будут доминировать региональные рынки и системы.
– Единая мировая цена на товары и ресурсы, определяемая через биржи, перестанет быть актуальной.
3. Ценообразование и логистика:
– Ценообразование будет зависеть от региональных особенностей и внутренних рынков.
– Мир разделится на региональные системы, которые будут регулировать свои рынки товаров и услуг.
4. Картельные соглашения:
– В будущем картели станут естественной формой экономической организации.
– БРИКС может стать платформой для формирования картелей, которые будут регулировать определённые рынки ресурсов и товаров.
5. Важность независимости от Запада:
– БРИКС предоставляет возможность странам развивать свои экономические связи вне влияния западных государств.
– Западные страны, вероятно, будут пытаться интегрироваться в систему БРИКС через экономические соглашения с Китаем и другими странами.
6. Турция и другие страны:
– Турция пытается вести многовекторную политику, но её позиция неустойчива.
– Страны вроде Казахстана и некоторых бывших республик СНГ не имеют значительного влияния на международной арене, и их позиции в БРИКС несущественны.
7. Будущее переговоров:
– Страны БРИКС могут заключать отдельные соглашения между собой, создавая свои правила и условия для международных экономических отношений.
– Формирование картелей в рамках БРИКС может стать способом укрепления экономических позиций стран вне Запада.
Вывод:
БРИКС, как новая международная структура, является важной площадкой для стран, стремящихся уйти от зависимости от западных экономических систем. В условиях распада глобальной экономики и перехода к многополярному миру БРИКС может стать основой для формирования картелей и экономических союзов, которые будут регулировать рынки внутри регионов.