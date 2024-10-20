Геостратег Андрей Школьников объясняет, зачем нужен БРИКС и какие выгоды несёт этот блок.

Ведущий: Роман Шахов

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. БРИКС и его функции:

– БРИКС не является аналогом таких организаций, как Совет Безопасности ООН, НАТО, или ВТО. Его задачи и функции отличаются.

– Он не способен стать полноценной геополитической структурой, но может стать важной площадкой для обсуждений и экономических взаимодействий между странами.

2. Мир становится многополярным:

– Глобальная экономическая система распадается, и на её смену приходит многополярный мир, в котором будут доминировать региональные рынки и системы.

– Единая мировая цена на товары и ресурсы, определяемая через биржи, перестанет быть актуальной.

3. Ценообразование и логистика:

– Ценообразование будет зависеть от региональных особенностей и внутренних рынков.

– Мир разделится на региональные системы, которые будут регулировать свои рынки товаров и услуг.

4. Картельные соглашения:

– В будущем картели станут естественной формой экономической организации.

– БРИКС может стать платформой для формирования картелей, которые будут регулировать определённые рынки ресурсов и товаров.

5. Важность независимости от Запада:

– БРИКС предоставляет возможность странам развивать свои экономические связи вне влияния западных государств.

– Западные страны, вероятно, будут пытаться интегрироваться в систему БРИКС через экономические соглашения с Китаем и другими странами.

6. Турция и другие страны:

– Турция пытается вести многовекторную политику, но её позиция неустойчива.

– Страны вроде Казахстана и некоторых бывших республик СНГ не имеют значительного влияния на международной арене, и их позиции в БРИКС несущественны.

7. Будущее переговоров:

– Страны БРИКС могут заключать отдельные соглашения между собой, создавая свои правила и условия для международных экономических отношений.

– Формирование картелей в рамках БРИКС может стать способом укрепления экономических позиций стран вне Запада.

Вывод:

БРИКС, как новая международная структура, является важной площадкой для стран, стремящихся уйти от зависимости от западных экономических систем. В условиях распада глобальной экономики и перехода к многополярному миру БРИКС может стать основой для формирования картелей и экономических союзов, которые будут регулировать рынки внутри регионов.