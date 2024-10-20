В Ленинграде много лет бытовала легенда о Маннергейме как о положительном персонаже Второй мировой войны – считалось, что он помогал Ленинграду, поскольку, держа северное кольцо блокады, тем не менее не обстреливал город дальнобойной артиллерией.

В программе «Исторический ликбез» на радио Sputnik Егор Яковлев и доктор исторических наук Сергей Веригин разоблачают эту легенду, а также говорят о финской оккупации, недавнем признании судом Карелии действий финских оккупантов геноцидом, роли самого Маннергейма в осуществлении геноцида и «доске Маннергейма».

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Комментарий редакции

Тезисы лекции о маршале Маннергейме и финской оккупации Карелии:

1. Финляндия в годы Второй мировой войны была союзником нацистской Германии и стремилась создать этнически чистое государство «Великая Финляндия», включив в него Карелию.

2. Русское население считалось пришлым и подлежало выселению за Урал. Приказ Маннергейма от 8 июля 1941 года предписывал русских отправлять в концлагеря.

3. Финны оправдывали заключение русских в концлагеря страхом связи местного населения с партизанами, хотя партизанское движение еще не развилось.

4. В Карелии было создано более 100 мест принудительного содержания, включая концлагеря, трудовые лагеря и тюрьмы. Большая часть русского населения оказалась в лагерях, где смертность в 1942 году превышала смертность в немецких лагерях.

5. В условиях голода и эпидемий, смертность среди русских достигала высоких уровней, особенно среди женщин, стариков и детей. Узники трудились в тяжелых условиях.

6. Финская пропаганда проводила активную политику «финизации» местного населения, включая переименование городов и улиц, обучение на финском языке, а также поощрение браков только среди финнов.

7. Русские считались врагами и неполноценной расой. Финские теоретики разрабатывали расовые концепции, подобные нацистским.

8. После войны преступления финнов не получили должной оценки. Финские власти игнорировали и замалчивали факты геноцида.

9. Верховный суд Карелии признал действия финских оккупантов геноцидом, что вызвало отрицание со стороны Финляндии.

Вывод: Финская оккупация Карелии сопровождалась жестокой политикой геноцида в отношении русских, заключавшихся в концлагеря по этническому признаку. Финляндия стремилась создать «Великую Финляндию», проводя этнические чистки и подавляя русское население.