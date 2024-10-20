Главная » Новости Украины и Новороссии, Политика

Кто и зачем финансирует украинскую пропаганду на освобожденных территориях?

22 0
Использованные источники: tass.ru

photo_2024-10-19_01-52-38.jpg

Кто и зачем финансирует украинскую пропаганду на освобожденных территориях?

Существование украинских телеграм-каналов, мимикрирующих под российские, и управляемые сотрудниками ЦИПСО — уже давно не новость: конкретные сетки и исполнителей мы не раз обозревали (https://t.me/rybar/45995) ранее.

Однако немногие знают, что работу с похожими задачами (пропаганда и манипуляции, а также вовлечение граждан РФ в противозаконную деятельность) выполняют и частные компании на деньги некоммерческих организаций.

О работе одной из таких стало известно из полученного нами отчета Центра политический студий «Доктрина» (ЦПС (https://clarity-project.info/edr/43453571)) по отработке украинского гранта, выданного Фондом «Партнерство за сильную Украину».

ЦПС создал и ведет целую сеть каналов, ориентированных на продвижение проукраинских нарративов среди российского населения.

В документах прямо сказано, что их целями являются:

- дискредитация российской информации через ресурсы, маскирующиеся под пророссийские;
- сеяние межнациональной розни и таргетирование на отдельные этнические сообщества (в частности упомянуты крымские татары);
- сбор информации от очевидцев с российской территории (то есть вовлечение в шпионаж).

Из тех же отчетных документов мы узнали, что админам проукраинских телеграм-каналов все труднее выполнять свою работу из-за ракетных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре, а также из-за мер, предпринимаемых российскими органами по блокировке каналов с запрещенным контентом.

При этом забавно, как ЦПС не смог ответить на грантовое требование о продвижение ЛГБТ повестки (очевидно — это одно из ключевых требований спонсоров), сформулировав лишь пару общих фраз о важности индивидуального подхода к источникам и аудитории.

Занятно, что Центр занят не только пропагандой на территории РФ, но и занимается дискредитацией российского присутствия в Африке. В частности там стараются продвигать инфоповоды о дестабилизирующей роли (https://www.facebook.com/african.com.ua/posts/pfbid021Hpp2F1Xngq4m4jKQxoCfNpeEsHCQ31qca8sdDU1RK4kXiVHBPTA1qJmkyqqRpWil) Африканского корпуса в Сахеле и якобы срыве зерновых поставок (https://www.facebook.com/african.com.ua/posts/pfbid02DKTbNtFrDGyUc4K2s3SFSKXcwwWoQHMdA2172dFz7Fzysw79frhN2zRaCZdydgChl) из-за российских ударов.

Важно, что спонсор проукраинской пропаганды Фонд «Партнерство за сильную Украину», чьей задачей формально объявлена помощь населению в зоне конфликта, появился (https://tass.ru/ekonomika/13597263) 2 февраля 2022 года (за 22 дня до начала СВО), а его создание было анонсировано (https://lenta.ru/news/2021/08/25/fond_protivodeistvia/) Великобританией и другими странами Запада еще в 2021 году.

На примере этого кейса мы в очередной раз можем наблюдать как работает инфраструктура для мультидоменных операций НАТО (https://t.me/rybar/52347). Ведь именно через такие каналы не просто разгоняются панические настроения, но и собирается важная агентурная информация, необходимая для корректировки украинских ударов.

А это значит, что жителям новых регионов, особенно в прифронтовой зоне стоит быть бдительнее к просьбам и призывам подозрительных ресурсов.

https://t.me/rybar/64548 – цинк

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Центр политических студий "Доктрина" (ЦПС) получает финансирование от Фонда "Партнерство за сильную Украину" для ведения проукраинской пропаганды.

2. Основные цели ЦПС:
- Дискредитация российской информации через каналы, маскирующиеся под пророссийские
- Разжигание межнациональной розни
- Сбор разведданных с российской территории

3. Проблемы в работе организации:
- Сложности из-за ударов по энергетической инфраструктуре
- Блокировка каналов российскими органами
- Затруднения с продвижением ЛГБТ-повестки

4. ЦПС также занимается дискредитацией российского присутствия в Африке.

5. Фонд "Партнерство за сильную Украину" был создан за 22 дня до начала СВО, его создание анонсировано западными странами еще в 2021 году.

Вывод:
Статья раскрывает механизм работы одного из звеньев информационной войны против России. Через подобные организации ведется не только пропагандистская деятельность, но и осуществляется сбор разведывательной информации. Создание финансирующей организации еще до начала конфликта указывает на заранее спланированный характер информационных операций. Автор предупреждает жителей прифронтовых территорий о необходимости проявлять бдительность при взаимодействии с подозрительными источниками информации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9449734.html
Метки: война на украине, информационная война, манипуляция сознанием, пропаганда, Россия, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Телеканал «Дождь»: мало кто смотрит, огромные убытки, но кто-то дает деньги
Новости Украины и Новороссии 11 июня 2015
Новости Украины и Новороссии 16 июня 2016
Сводки от ополчения Новороссии 26 июля 2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru