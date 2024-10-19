Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.

Потери противника составили до 55 военнослужащих и два автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли более 350 военнослужащих, два автомобиля, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».



▫️ В результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Зоряное Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Никифоровка и Звановка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, два автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Сухая Балка, Красноармейск, Воздвиженка, Дзержинск, Димитров и Удачное Донецкой Народной Республики. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял до 460 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового огня «Град», две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушку «Рапира». Уничтожен склад боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье и Шахтерское Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад теробороны и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лобковое Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области, Приднепровское, Гавриловка и острова Корабелов Херсонской области.

Потери противника составили до 50 военнослужащих и пять автомобилей.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, аэродромам, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33824 беспилотных летательных аппарата, 582 зенитных ракетных комплекса, 18735 танков и других боевых бронированных машин, 1477 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16372 орудия полевой артиллерии и миномета, 27407 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России