



Стратегическое партнерство России и КНДР: взаимные интересы и первоочередные задачи



3 сентября во Владивостоке начнет работу Восточный экономический форум. Традиционно он посвящен развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В этом году ключевым событием в этом направлении для Москвы стало укрепление отношений с Пхеньяном.



В феврале 2022 власти КНДР смягчили ограничения, связанные с коронабесием. Это послабление совпало с началом СВО. Тогда Пхеньян возобновил широкий формат внешних контактов, а Москва приступила к восстановлению отношений и связей с давними союзниками на фоне ужесточения противостояния с атлантическим сообществом.



Эти вопросы обсуждались на встрече заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем в V.2022. В этом же месяце с представителем Пхеньяна в России встретились главы МИД ЛНР и ДНР Владислав Дейнего и Наталья Никонорова.



В VII.2022 КНДР признала независимость двух республик. За этим последовал разрыв отношений между Пхеньяном и администрацией в Киеве. С 1992 Украина не имела посольства в КНДР. Республика, в свою очередь, также не имела дипломатического представительства в Киеве, функции которого выполняло посольство в Москве.



В VI.2022 в формате видеоконференцсвязи состоялись переговоры между российским Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и министерством внешнеэкономических дел КНДР. Среди прочих вопросов стороны обсудили дальнейшую реализацию совместного проекта строительства автомобильного пограничного моста через реку Туманная (межправительственное соглашение об этом подписано в VI.2024), а также возобновление грузовых перевозок через порт Раджин.



В IX.2023 состоялся первый после коронабесия визит председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына за рубеж – в Россию, на саммит двух стран. Совещание на высшем уровнем между главами государств прошло на космодроме Восточный в ЗАТО Циолковский Амурской области. Ответная поездка российского президента Владимира Путина была организована в VI.2024.







Стратегическое партнерство



19.VI.2024 в ходе визита Путина в Пхеньян сторонами подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией. В преамбуле соглашения страны обозначили общее стремление защищать международную справедливость от гегемонистских устремлений и попыток навязывания однополярного миропорядка, а также установить многополярную международную систему.



В содержательной части договора указано, что стороны:



▪️ укрепляют совместную координацию и взаимодействие на международных площадках, а также тактическое и стратегическое взаимодействие



▪️ в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из стран вооруженной агрессии государства по требованию одной из сторон незамедлительно задействуют двусторонние каналы для проведения консультаций с целью координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи друг другу для содействия устранению возникшей угрозы



▪️ в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких стран и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству КНДР и России



▪️ активно сотрудничают друг с другом в проведении политики, нацеленной на установление справедливого многополярного нового миропорядка



▪️ проводят консультации и сотрудничают друг с другом в рамках международных организаций, в том числе ООН и ее специализированных учреждений, по вопросам глобального и регионального развития, которые прямо или косвенно могут представлять вызов общим интересам и безопасности обеих стран



▪️ создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности



▪️ прилагают усилия для увеличения объемов взаимной торговли, создают благоприятные условия для экономического сотрудничества



▪️ оказывают содействие особым/свободным экономическим зонам КНДР и России и организациям с их участием



▪️ развивают обмены и сотрудничество, а также активно поощряют совместные исследования в области науки и технологий



▪️ поддерживают развитие межрегионального и приграничного сотрудничества в сферах, представляющих обоюдный интерес



▪️ противодействуют применению односторонних принудительных мер, в том числе экстерриториального характера, и считают их введение незаконным и противоречащим Уставу ООН и нормам международного права. Стороны координируют усилия и взаимодействуют в целях поддержки многосторонних инициатив, направленных на исключение практики применения таких мер в международных отношениях; гарантируют неприменение односторонних принудительных мер, направленных прямо или косвенно на одну из сторон; воздерживаются от присоединения к односторонним принудительным мерам или поддержки таких мер любой третьей стороны, если такие меры затрагивают или направлены прямо или косвенно на одну из сторон; в случае если в отношении одной из сторон вводятся односторонние принудительные меры любой третьей стороной, стороны предпринимают практические усилия для снижения рисков, устранения или минимизации прямого и косвенного воздействия таких мер на взаимные экономические связи; стороны также предпринимают шаги по ограничению распространения информации, которая может быть использована третьей стороной для введения и эскалации таких мер



▪️ координируют действия и совместно продвигают инициативы в рамках международных организаций и иных переговорных площадок



▪️ содействуют широкому сотрудничеству в медиасфере в целях <…> укрепления координации в деле противодействия дезинформации и агрессивным информационным кампаниям



▪️ активно сотрудничают в целях заключения и последующей реализации отраслевых соглашений.



Выделенные договоренности сосредоточены на взаимодействии на международных площадках, сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, развитии экономических отношений и противодействии санкционным инструментам Запада. Соответственно, перед Москвой и Пхеньяном стоят общие первоочередные задачи, объединенные взаимными интересами.



Санкции ООН



С 2006 против КНДР последовательно вводились санкции ООН после первого успешного испытания страной ядерного оружия. Это резолюции Совета безопасности организации 1695 и 1718 от 2006, 1874 от 2009, 1928 от 2010, 1985 от 2011, 2050 от 2012, 2087 и 2094 от 2013, 2141 от 2014, 2207 от 2015, 2270 и 2321 от 2016, 2356, 2371, 2375 и 2397 от 2017, 2407 от 2018, 2464 от 2019, 2515 от 2020, 2569 от 2021, 2627 от 2022, 2680 от 2023.



Каждый раз их инициаторами становились США и их сателлиты – Южная Корея и Япония, соблюдающие ограничения на национальном уровне и стремящиеся оказывать давление на Пхеньян на международном уровне. Санкции были нацелены на снижение обороноспособности, экономической устойчивости и подрыв суверенитета КНДР.



Они, в частности, призывают к репатриации граждан КНДР, получающих доход за пределами своей страны. Такая выручка служит одним их источников иностранной валюты для Пхеньяна. Под ограничениями ООН поставки многих товаров производства КНДР, в том числе угля, а также передача Пхеньяну технологий.



КНДР заинтересована в российской поддержке в Совбезе ООН во время испытаний своего ракетного оружия. Пхеньян, в свою очередь, обладает широким опытом обхода санкций и выстраивания новых маршрутов импорта и экспорта. Рекомендательный характер резолюций Совбеза ООН в большей части случаев не оказывал какого-либо серьезного воздействия на такие связи Пхеньяна.



Работа российской дипломатии по смягчению ограничений ООН и других международных организаций в отношении КНДР позволит создать прецеденты в практике применения Западом санкционного давления в отношении своих противников. Прямой результат таких усилий Москвы – недопущение очередных резолюций ООН против Пхеньяна после испытаний ракетного оружия.



Успехом стало прекращение работы ангажированной группы экспертов Комитета СБ ООН 1718 по санкциям в отношении КНДР – Россия воспользовалась своим право вето.



Экономика и технологии





Инфраструктурные проекты в устье реки Туманная и порту Раджин



КНДР ищет новые рынки сбыта своего угля. А корейский порт Раджин через Транссибирскую магистраль открывает выход для российского угля на рынки Азии. В 2008 для экспорта этого сырья из России было создано совместное предприятие (СП) РасонКонТранс, которое является крупнейшим угольным терминалом в АТР.



Москва заинтересована в освобождении СП от местных пошлин до тех пор, пока экспорт угля не вернется к минимальному уровню в 1 млн т. в год, как это было до коронобесия. Это один из возможных путей экспорта донбасского угля и выхода этой отрасли ДНР и ЛНР на азиатский рынок.



В отношении РасонКонТранса действуют изъятия из санкционного перечня резолюции СБ ООН 2375 от 2017. Торговля же северокорейским углем через Раджин находится под санкциями организации. Однако в текущих обстоятельствах и при наличии договора о стратегическом партнерстве между странами эта ситуация может измениться.



Транзит по реке Туманной в Японское море представляет стратегическое значение для Китая. Он дает Пекину доступ к Тихому океану. Выход к нему через исторический регион Маньчжурии – альтернатива доступу к океану через остров Тайвань. Однако эта альтернатива для торговли, а не для восстановления территориальной целостности КНР.



В перспективе Китай может быть заинтересован не только в гражданском судоходстве, но и в прохождении по Туманной в Японское море военных кораблей. Также может встать вопрос о реконструкции и строительстве инфраструктуры река-море в нижнем течении реки, чтобы сделать ее более удобной для судоходства. Для этого Пекин должен заручиться согласием России и КНДР, которые контролируют этот участок водной артерии и устье Туманной.



К слову, в 2023 КНР изменила свою позицию по поводу принадлежности южной группы островов Курильского архипелага. С 1964 Китай признавал их японскими, теперь же придерживается нейтралитета по этому вопросу.



Корейские рабочие могут принять участие в восстановлении затронутой боевыми действиями инфраструктуры Новороссии, где ведутся масштабные строительные работы по реконструкции ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.



К тому же ООН не признает российский суверенитет над этими федеральным субъектами. С IV.2020 их восстановление курирует заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.



Трудовые ресурсы из КНДР могут пригодиться для реализации там проектов государственного концерна Корпорация развития Донбасса, компании Южный горно-металлургический комплекс и федерального Министерства транспорта.



Кроме того, корейские рабочие могут заменить в строительной отрасли трудовых мигрантов из Средней Азии. Как минимум на региональном уровне это может быть до 500 тыс. строителей из КНДР. Что касается соображений безопасности, то граждане этой страны не подвержены вербовке со стороны международных террористических организаций.







Хотя тот же Китай использует определенные рычаги давления на КНДР, связанные с корейскими рабочими. В начале этого года они провели ряд акций протеста против Пхеньяна в китайской провинции Цзилинь, в уездах, граничащих с КНДР. Рабочие более 30 заводов и компаний выступали с лозунгами против задержек заработной платы.



Народная полиция КНР практически не вмешивалась в эти протесты. Более того, наряду с враждебными СМИ Южной Кореи и США, их освещала пресса китайского специального административного района Гонконг. Выступления рабочих из КНДР прошли на фоне сообщений о возможном визите в Пхеньян премьер-министра Японии Фумио Кисиды.



Такие акции на территории Китая с информационными утечками за рубеж не проходят без ведома министерства государственной безопасности КНР. Выражение рабочими своего недовольства в стандартной ситуации могло столкнуться с их репатриацией обратно на родину, но этого не произошло.



По различным оценкам за границей находятся около 100 тыс. рабочих из КНДР. Они задействованы главным образом на производстве и в строительстве на северо-востоке Китая и работают на предприятия, принадлежащих Пхеньяну. Ему, в свою очередь, не выгодно закрывать эти объекты в КНР, даже в качестве превентивной или ответной меры.



Для обменов, сотрудничества и совместных исследований в области науки и технологий требуется увеличение числа студентов из КНДР в профильных российских вузах. Это можно сделать посредством выделения большего количества квотных мест для корейских студентов. Такая мера может решить вопрос об освоении Пхеньяном новейших технологий и развитии своих научных школ в передовых отраслях.



Военное и военно-техническое сотрудничество



КНДР заинтересована в получении научно-технической информации о вооружениях и военной технике НАТО. Данные о таких боевых средствах могут быть получены как путем обмена разведывательной информацией, так и ее сбором в зоне проведения спецоперации. Это касается, например, трофейной западной техники.



Пхеньян нуждается в таких данных как для разработки собственных вооружений, так и для анализа боевых возможностей альянса и его сателлитов, использующих западные образцы военной техники на театре военных действий АТР. Если говорить о более широком интересе КНДР, то приоритетом ее научно-технической разведки во враждебных и нейтральных странах является получение технологий двойного назначения и разведывательных данных для дальнейшего развития космической промышленности Пхеньяна.



Оборонно-промышленный комплекс КНДР способен обеспечить некоторую часть потребностей российских Вооруженных сил в боеприпасах различных типов. Учитывая стремление НАТО продолжать конфронтацию с Россией и после СВО, надежные зарубежные поставщики таких изделий понадобятся Москве в будущем.



Поэтому для обеих стран представляет интерес сотрудничество в области развития и совершенствования производственной базы ОПК КНДР при российской технологической поддержке. Оно должно позволить увеличить объемы выпуска боеприпасов.



Перспективным шагом, который значительно укрепит военное сотрудничество между КНДР и Россией могут стать служебно-боевые командировки в зону проведения спецоперации подразделений Сил специальных операций Корейской народной армии (ССО КНА).



Этот род войск в составе КНА создан в 2016. Численность ССО КНДР, согласно различным оценкам, составляет от 200 до 300 тыс. военнослужащих.



Для Пхеньяна это возможность испытать боеготовность своих ССО в реальных условиях против прокси-сил НАТО, представленных в СВО украинскими вооруженными формированиями, а также наемниками из стран альянса и его сателлитов. В случае обострения ситуации на Корейском полуострове, ССО, как один из ключевых компонентов КНА, будет иметь опыт выполнения задач против войск, обученных по современному западному образцу.



Испытания ракетного оружия КНДР меняют ситуацию в Евразии для НАТО. Альянс вынужден рассредоточивать свои ресурсы и внимание. Кроме того, военное сотрудничество, наряду с договором о стратегическом партнерстве, усиливает позиции России на Корейском полуострове, позволяя использовать свое влияние уже в дипломатическом измерении. В том числе в урегулировании отношений между КНДР и Южной Кореей.



https://t.me/thehegemonist – цинк



Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Стратегическое партнерство (июнь 2024):

- Подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией

- Предусматривает взаимную военную помощь в случае агрессии

- Включает сотрудничество в противодействии санкциям и международной дипломатии

2. Экономическое сотрудничество:

- Развитие порта Раджин как транспортного хаба

- Возможное использование корейских рабочих (до 500 тыс.) в строительстве в России

- Потенциальное участие КНДР в восстановлении новых российских территорий

3. Военно-техническое сотрудничество:

- КНДР заинтересована в получении данных о вооружении НАТО

- Возможность поставок боеприпасов из КНДР для российских нужд

- Потенциальное участие северокорейских Сил специальных операций в военных действиях

4. Санкционная политика:

- Россия поддерживает КНДР в Совбезе ООН

- Совместное противодействие санкционному давлению

- Обмен опытом по обходу международных ограничений

Вывод:

Статья описывает формирование нового стратегического альянса между Россией и КНДР, который носит комплексный характер и охватывает военную, экономическую и дипломатическую сферы. Это партнерство направлено на взаимную поддержку в условиях международной изоляции и противостояния с западными странами. Для России это означает получение нового союзника и дополнительных ресурсов, для КНДР – возможность преодоления международной изоляции и получения доступа к современным технологиям. Такой альянс потенциально может изменить баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе и создать новые вызовы для НАТО.