Что ж, высока вероятность, что северокорейские солдаты действительно прибывают в Россию для участия СВО, первые дивизии – на Харьковское направление. С геополитической точки зрения, это важнейший прецедент для России и не-западной части мира, поскольку впервые после Вьетнама против Запада образуется военный союз нескольких стран. И это однозначно положительное для всего здорового человечества явление. Браво, Ким!

Но не менее важно военно-практическое значение этого хода – насколько сможет повлиять это подкрепление на ход СВО? Это зависит от многих факторов, которые пока являются неизвестными.

Во-первых, какое количество военных КНДР прибудет непосредственно на фронт? Потенциал у них немаленький (все обратили внимание на заявление, что 1,4 млн северных корейцев готовы встать под ружьё для войны с Южной Кореей – это плюс к кадровой армии), но вряд ли Пхеньян решится в условиях обострения у себя переслать на наш фронт сотни тысяч бойцов. Допустим, это будут тысячи, максимум десятки тысяч солдат.

Во-вторых, куда и с какой целью их направят? какой специальности они будут? Если это будут рядовые солдаты пехоты, которыми просто докомлектуют наши части, это один вариант. Если это подготовленные штурмовики, которых сконцентрируют на одном из направлений, это другой.

В-третьих, каков реальный уровень боеспособности бойцов КНДР? Считается, что они очень дисциплинированы и неприхотливы, а также идейно мотивированы. Так ли это, посмотрим. Но с другой стороны, военные КНДР давно не имели боевого опыта, и как они проявят себя на такой тяжёлой войне, как с ВСУ-НАТО, до конца непонятно. Возможно, в самом Пхеньяне хотят это понять и воспринимают наше СВО как хороший способ натренировать своих бойцов перед возможным столкновением с Южной Кореей.

В любом случае, прибытие подмоги в лице корейцев, которых внешне для нас почти неотличимы от бурятов и прочих наших восточных народностей, должно прибавить нашим бойцам сил и правильного настроя. В то же время я бы поостерегся от поспешных ликований и завышенных ожиданий, давайте дождёмся реального участия северокорейских братьев в столкновении с небратьями.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Предполагается прибытие северокорейских солдат в Россию для участия в военных действиях, начиная с Харьковского направления.

2. Геополитическое значение:

- Первый после Вьетнама случай формирования военного союза нескольких стран против Запада

- Рассматривается как положительное явление с точки зрения автора

3. Ключевые неизвестные факторы:

- Точное количество военных из КНДР (предположительно тысячи или десятки тысяч)

- Специализация и назначение прибывающих военных

- Реальный уровень боеспособности северокорейских военных

- Отсутствие у военных КНДР недавнего боевого опыта

4. Возможные мотивы КНДР:

- Тренировка войск в реальных боевых условиях

- Подготовка к потенциальному конфликту с Южной Кореей

Вывод:

Статья представляет сдержанный анализ потенциального участия военных КНДР в конфликте. Автор призывает к осторожности в оценках и ожиданиях, несмотря на возможные положительные аспекты такого сотрудничества. Подчеркивается, что реальное влияние этого фактора на ход военных действий можно будет оценить только после непосредственного участия северокорейских военных в конфликте.