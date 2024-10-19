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Русская молодежь ищет и находит способы исцелиться от проклятий цивилизации

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Иллюстрация Flux

Поколение Зумеров вроде бы как нашло для себя путь обретения душевного здоровья. Речь идет о так называемом "монастыринге". Не знаю, насколько это правда, но если да, то суть в том, что молодые люди вместо обращения к психологам и коучам, отправляются на пару недель в Православный монастырь.
Там они едят монастырскую кашу, работают на послушаниях, по желанию посещают службы и т.д. Но самое главное видимо то, что у молодых людей совершается некий переход от виртуальной реальности к настоящему миру. Родившиеся с гаджетом в руках они с трудом понимают, как можно жить вне соцсетей и всего прочего, такого пустого и такого технологичного. Оказывается – можно.
И поскольку большинство монастырей расположены вне мегаполисов, молодые добровольцы в борьбе за чистый разум оказываются на природе – 1), питаются простой и здоровой пищей – 2), (страшно сказать) работают руками – 3). А может еще размышляют о вещах метафизических и молятся. И все это бесплатно. А эффективность гораздо выше привычныхъ способов поиска внутренней гармонии.
*
Если это факт, то перед нами еще одна травинка, проросшая сквозь асфальт. Душа ищет Бога под именем "внутреннего спокойствия" или чего-то еще. Душа реально мучается от бытового и повсеместного безбожия. И поскольку новояз требует ко всякому глаголу, обозначающему социальные практики, добавлять английское -инг, получается монастыринг. Это бегство от загазованного города и мерцающих реклам/огней/экранов в зону природного здоровья – на природу и в молитву. А природа+молитва+физический труд, это и есть православный монастырь. Как ни крути.
И не взрослые это подсказали. И не социо-психологи изобрели новый тренд. Те обычно отрабатывают кем-то иным открытые пути. А это сама русская молодежь ищет и находит способы исцелиться от проклятий цивилизации.
*
Мы возвращаемся обратно, когда нам кажется, что мы идем вперед. Оболганное прошлое, которое били-били- не добили, из фольклорной сказки способно превратиться в хлеб насущный. 
И если все это так, то я говорю: Аллилуйя. Будущее у нас есть.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Молодое поколение (зумеры) создало новый тренд "монастыринг" – временное пребывание в православных монастырях вместо обращения к психологам.

2. Ключевые особенности "монастыринга":
   – Переход от виртуальной реальности к реальному миру
   – Пребывание на природе вдали от мегаполисов
   – Простое здоровое питание
   – Физический труд
   – Возможность духовных практик и молитв
   – Бесплатность практики

3. Этот феномен рассматривается как естественный поиск душой Бога под видом "внутреннего спокойствия".

4. Примечательно, что это движение возникло самостоятельно среди молодежи, а не было предложено психологами или старшим поколением.

5. Автор видит в этом возвращение к традиционным ценностям и признаки здорового будущего общества.

Вывод:

"Монастыринг" представляет собой интересный социальный феномен, где современная молодежь интуитивно находит путь к душевному здоровью через традиционные православные практики. Это явление можно рассматривать как естественную реакцию на проблемы современного цифрового общества и признак того, что традиционные духовные практики не теряют своей актуальности, а наоборот, могут предложить эффективное решение современных психологических проблем. Важно отметить, что инициатива исходит от самой молодежи, что говорит о естественности этого процесса и его потенциальной устойчивости как социального явления.

Дополнительный вывод:

Возрождение интереса молодежи к паломничеству в монастыри (пусть и под новомодным названием "монастыринг") можно рассматривать двояко. С одной стороны, это, безусловно, позитивное явление: молодые люди обращаются к духовным практикам, отрываются от виртуального мира, приобщаются к природе и физическому труду, что способствует их психологическому и духовному оздоровлению.

Однако причины популярности этого явления кроются не только в духовных поисках, но и в социально-экономических реалиях. В советское время существовала развитая инфраструктура бесплатного досуга для молодежи: многочисленные кружки, секции, дома культуры, спортивные объекты. Сегодня же большинство форм организованного досуга стали платными и, следовательно, недоступными для многих семей. В этих условиях молодежь оказывается зажатой между двумя полюсами: условно бесплатным, но виртуальным миром развлечений в гаджетах, и реальным миром, где практически любая активность требует финансовых вложений.

В такой ситуации бесплатное паломничество в монастырь, совмещающее духовные практики с возможностью побыть на природе и заняться физическим трудом, становится привлекательной альтернативой. Это говорит не только о духовных поисках молодежи, но и о серьезных проблемах в организации досуга и развития молодого поколения в современном обществе. Поэтому, приветствуя тягу молодежи к духовности и традиционным ценностям, нельзя игнорировать социально-экономический контекст, в котором это явление возникло. Возможно, это не столько свободный выбор, сколько вынужденный поиск доступных альтернатив в условиях ограниченных возможностей для самореализации в реальном мире.

Источник: https://t.me/videotca_Andrea/5338
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 28813 26801
    жора шапов два часа назад

      “Там они едят монастырскую кашу, работают на послушаниях, по желанию посещают службы и т.д. Но самое главное видимо то, что у молодых людей совершается некий переход от виртуальной реальности к настоящему миру.”(и статьи) ,- к настоящему миру “живых мертвецов” – забыл дописать Андрюха Ткачёв.
      Тот ещё трэш. Да.

      1
      1
    • 1707 1399
      Valeriy Bondarik час назад

        ,..,pRRRivet`ik,..,

        …Вот-так-ВОТ – прям-таки “АЛЬЛЯЛУЯ”…
        …молитеся-КРЕСТитеся – и дух “восторжествуя”…
        …от всего ОТКАЖИтеся – так душа “требуя”…
        …в монастырь ПОСЕЛИСЯ – так ПОП совет`уя…
        …от ВСЕГО “освободишся” – так ПОП ВНУШАЯ,,,:-(
        ——————————————-

        _Обычное=ПРИВЫЧНОЕ – ВСЁ ПО`ЗАБУДЬ – воЦЕРКОВленным БУДЬ…
        _молитвы И КРЕСТа – “ВЫБЕРИ” путь…
        _ХОМУТ веры в Т.Н.”боха” – ОДЕТЬ на себя не забудь…
        _в – молитвенном СТОЯНИИ – верным “боху” будь…
        _ПОПы БЕРУТСЯ за-молодёжь,пытаясь ЕЁ – в КАНДАЛЫ веры “ОБУТЬ”…
        ……………………………………………………

        :-(Методы РАЗНЫЕ есть – РЕЛИГИОЗНОГО оДУРМАНивания…
        :-(Методы РАЗНЫЕ есть – поРАБощения Сознания…
        :-(ведь ЧТОБы поРАБотить,достаТОЧНО – веру ВНУШИТЬ…
        :-(достаточно НА веру – в Т.Н.”боха” “ПОДСАДИТЬ”…..
        :-(НА “дорогу-к-”боху”(= В монастырь)- НАПРАВИТЬ…
        …………………………………………

        АТЕИЗМ – это СПАСЕНИЕ,для ЛЮБОГО населения!

        -> ateism.ru <-
        …………..

        - Валерий Бондарик.
        - Эдмонтон.Канада. 19-10-24

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