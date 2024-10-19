НАТО или ядерное оружие. Украина на полном серьезе изучают возможность восстановления запасов ядерного оружия. Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины, создать его тайно у Киева не получится, заявил Путин. Зеленский, выступая в Брюсселе на заседании Евросоюза сказал, что Будапештский меморандум 1994 года с участием России, США и Великобритании больше не актуален. Сможет ли Украина создать полноценное ядерное оружие грязную бомбу? Расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо

00:00 Ядерные угрозы Зеленского. Прием в НАТО или ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

00:30 Украина, Будапештский меморандум и ядерный потенциал

02:00 Два способа создания ядерного оружия

04:00 Обогащение урана на Украине

05:09 Кто может помочь Украине с обогащением урана?

08:19 Грязная бомба – реальный риск для России и Европы?

09:39 Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины

10:17 Урановые месторождения Украины: мифы и реальность.

11:04 Экономика Украины рухнет после потери Покровска

12:24 Будущее украинской металлургии

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы о ядерном оружии:

1. Обсуждается заявление Зеленского про ядерное оружие, которое вызвало реакцию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

2. Историческая справка: На территории Украины ранее было размещено советское ядерное оружие, которое было возвращено России согласно соглашению

3. Возможности создания ядерного оружия Украиной:

– Через плутониевый путь (Плутоний-239) – нет возможности

– Через урановый путь (Уран-235) – нет необходимой инфраструктуры

– Необходимые технологии отсутствуют

– Нет достаточного количества специалистов

4. Риск создания "грязной бомбы":

– Технически возможно из отработанного ядерного топлива

– Есть доступ к материалам через хранилища отработанного топлива

– Может привести к радиационному заражению территории

Тезисы о ситуации с углем:

1. Обсуждается ситуация вокруг Покровска и месторождения коксующегося угля

2. Влияние на металлургию:

– 70% угля импортируется

– Потеря месторождения создаст трудности, но не будет катастрофой

– Возможен поиск альтернативных источников поставок

Выводы:

1. Создание полноценного ядерного оружия Украиной технически маловероятно из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и технологий.

2. Основной риск связан с возможностью создания "грязной бомбы" из-за наличия доступа к отработанному ядерному топливу.

3. Ситуация с месторождением коксующегося угля в Покровске создаст определенные трудности для металлургической промышленности Украины, но не является критической благодаря возможности импорта и поиска альтернативных поставщиков.

В целом беседа носит аналитический характер и фокусируется на технических возможностях и ограничениях, а также потенциальных рисках и их реалистичной оценке.