Пока история выглядит как набор выдуманных фактов, но разобраться в происходящем было бы полезно, поскольку в случае подтверждения переброски степень влияния пехоты из КНДР на боевые действия, мягко говоря, может быть непредсказуемой.

Кто сообщил о переброске солдат КНДР на Украину?

Изначально о намерении перебросить солдат КНДР на Украину сообщал ряд западных медиа, включая британскую газету The Guardian. Через неделю, когда новость была практически везде, об этом сообщил Владимир Зеленский. Ещё через некоторое время о переброске военных КНДР и подготовке их к боям на Украине заявил глава ГУР Буданов. По его данным, северокорейцы будут готовы воевать уже к ноябрю, когда пройдут курс специальной подготовки. 18 октября свой «доклад» о переброске войск КНДР в зону СВО опубликовала Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS). По данным спецслужбы, в первой партии корейских к̶о̶с̶м̶о̶д̶е̶с̶а̶н̶т̶н̶и̶к̶о̶в солдат оказались 1,5 тыс. спецназовцев, а их переброска осуществлялась на четырёх десантных кораблях, сопровождаемых тремя фрегатами Тихоокеанского флота. В качестве доказательств приводятся спутниковые снимки с якобы тренировок спецназа в присутствии Ким Чен Ына, а также радиолокационные портреты кораблей, на которых корейцев якобы вывозили воевать.

Переброска корейцев — это правда или миф?

С одной стороны, вся история выглядит как глупость. По данным NIS, для соблюдения секретности северокорейцев якобы снабдили документами бурят и якутов как наиболее подходящих по внешности народов России. Для того чтобы «смешать» северокорейцев с российскими солдатами, пехоту из КНДР якобы записали в «специальный бурятский батальон» на базе 11-й ОДШБр из Улан-Удэ. Параллельно завирусилось видео с якобы тренировкой солдат КНДР на Сергеевском полигоне Приморского края, в 35 км от границы РФ и КНДР, хотя различить на нём бурят, якутов и северокорейцев невозможно в принципе.

С другой стороны, переброска солдат из КНДР рациональна и вполне может помочь российской армии быстрее закончить СВО. Добровольцы из других стран действительно воюют на стороне России в зоне СВО, и подразделения из Северной Кореи не выглядели бы там инородно, а с учётом того, что корейская пехота в большинстве своём имеет неплохую базовую военную подготовку, применить их в бою можно было бы относительно быстро.

Самой КНДР участие в СВО было бы полезно, поскольку над страной постоянно нависает угроза серьёзной сухопутной схватки с Южной Кореей и опыт боевых действий на СВО пригодится как линейной пехоте, так и офицерскому составу северокорейской армии.

Вопросы, на которые нет ответов

Таких будет много, и не все они вяжутся с версией, которую распространяют украинские и западные медиа.

■ Почему корейских солдат пришлось вывозить морем, а не отправлять на поезде, если до границы с Россией и ближайшего полигона всего 35 км?

■ Почему группировка КНДР составляет только 12 тыс. человек, а не 120 тыс.?

■ Буданов сообщал, что войска КНДР будут использовать российское снаряжение и боеприпасы. Почему они не используют свои — с учётом того, что КНДР якобы поставила в Россию несколько сотен вагонов снарядов и ракет?

Для чего нужна история с корейцами?

Скорее всего, весь шум относительно участия КНДР в СВО на стороне России нужен для реанимации зарубежной военной помощи Украине. Последнее время денег и вооружений отправляется всё меньше, и вскоре это может привести к реальным проблемам на поле боя. Допустить это западные страны не могут, поэтому идут на различные шаги по поддержке Киева. Остаётся добавить, что если история с переброской армии КНДР на Украину окажется правдой, то можно ожидать, что подтянуть собственный боевой опыт захотят и другие государства Глобального Юга, например Китай, Индонезия и Индия.

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Военная хроника

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. О переброске северокорейских военных сообщали:

- Западные СМИ (The Guardian)

- Владимир Зеленский

- Глава ГУР Буданов

- Разведслужба Южной Кореи (NIS)

2. По данным NIS:

- Первая партия: 1500 спецназовцев

- Транспортировка: 4 десантных корабля с сопровождением

- Северокорейцам якобы выданы документы бурят и якутов

3. Аргументы "за" версию:

- Рациональность использования дополнительных войск

- Полезность боевого опыта для КНДР

- Наличие базовой военной подготовки у корейских военных

4. Сомнительные моменты:

- Нелогичность морской переброски вместо железнодорожной

- Малая численность группировки (12 тыс. вместо возможных 120 тыс.)

- Вопрос об использовании российского вооружения вместо своего

Вывод:

История о переброске северокорейских военных выглядит малоправдоподобной и может быть информационным поводом для активизации западной военной помощи Украине. Однако если информация подтвердится, это может привести к:

1. Непредсказуемому влиянию на ход боевых действий

2. Возможному участию других стран Глобального Юга в конфликте

3. Усилению международной напряженности

Дополнительный вывод:

В текущей ситуации заявленная численность северокорейских военных (около 10-12 тысяч человек) не способна кардинально изменить баланс сил в конфликте, учитывая его масштабы. Однако для самой КНДР участие в реальных боевых действиях может иметь стратегическое значение:

1. Получение боевого опыта в современной войне для своих военных

2. Тестирование взаимодействия с союзными силами

3. Изучение тактики противника и современных методов ведения боя

Для существенного влияния на ход конфликта потребовалось бы масштабное участие КНДР с привлечением:

- Значительного контингента (100 тыс. – 1 млн военных)

- Собственной военной техники

- Тяжелых вооружений и РЗСО

- Полноценной военной инфраструктуры

Текущая ситуация больше похожа на общемировую тенденцию, где различные страны стремятся получить практический опыт применения своего вооружения и военных подразделений в реальных боевых условиях. В этом контексте возможное участие северокорейских военных выглядит как тактический обмен опытом, а не как стратегическое усиление одной из сторон конфликта.