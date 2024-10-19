Николай Азаров рассказывает о роли Джозефа Байдена в украинской политике, его противостоянии с Дональдом Трампом, преступлениях Хантера Байдена и судьбе расследований Андрея Деркача и Виктора Шокина.

Ведущий: Максим Романычев

Николай Азаров в Telegram: https://t.me/NikolayJanovichAzarov

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Комментарий редакции

Тезисы беседы с Николаем Азаровым:

1. Азаров выражает крайне негативное отношение к Джозефу Байдену и обвиняет его в координации государственного переворота на Украине в 2014 году.

2. Байден и его сын Хантер Байден участвовали в коррупционных схемах, связанных с украинской компанией Burisma.

3. Виктория Нуланд активно курировала украинскую оппозицию от имени США, продвигая интересы Байдена.

4. После государственного переворота Украина попала под контроль США, где ключевые структуры власти зависели от американских решений.

5. Байден использовал своё влияние для защиты интересов своей семьи и получения финансовой выгоды.

6. Азаров утверждает, что Байден мог предотвратить текущий военный конфликт на Украине, но действовал в интересах военно-промышленного комплекса США.

7. Политика Байдена была направлена на расширение НАТО и усиление давления на Россию, что в конечном итоге спровоцировало конфликт.

Вывод: Беседа подчёркивает обвинения в адрес Байдена как одного из ключевых игроков в украинских событиях 2014 года и последующем кризисе. Азаров критикует политику США, включая вмешательство во внутренние дела Украины и провоцирование конфликта, а также выражает скептицизм по поводу правовой системы США и её действий в международных отношениях.