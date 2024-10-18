Война с НАТО в любом случае будет сразу ядерной. Константин Сивков
В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы:
1. Изменения в ядерной доктрине России:
- Введено положение о возможности применения ядерного оружия при фиксации массового взлета авиации и ракет противника, пересекающих границу
- Россия будет рассматривать страны, помогающие воюющей против России стране, как единый воюющий блок
- Беларусь включена в сферу ядерного сдерживания как часть союзного государства
2. Причины изменений:
- Появление массовых беспилотников изменило характер потенциальных воздушных операций
- Необходимость предотвращения массированных воздушных ударов до их нанесения
- Стремление создать четкую систему ответа на удары по стратегическим объектам
3. Практические последствия:
- Любое крупномасштабное вторжение НАТО будет пресекаться применением ядерного оружия
- При ударах Украины по стратегическим объектам России ответ может быть направлен на страны НАТО
- Понижен порог применения ядерного оружия
4. Исторический контекст:
- Собеседники связывают текущую ситуацию с событиями 1991-1993 годов
- Обсуждается влияние сокращения ядерного потенциала на текущую ситуацию
- Критикуются действия руководства России 1990-х годов
Вывод:
Беседа раскрывает существенные изменения в российской ядерной доктрине, которые значительно снижают порог применения ядерного оружия и расширяют круг потенциальных целей. Эти изменения представляют собой фундаментальный сдвиг в политике ядерного сдерживания, направленный на предотвращение крупномасштабных конвенциональных военных действий против России. Собеседники подчеркивают, что эти изменения являются вынужденной мерой, связанной с историческими событиями 1990-х годов и последующим ослаблением военного потенциала страны. По их мнению, эти изменения существенно повышают риск глобального ядерного конфликта.