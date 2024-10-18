Главная » Видео, Вооруженные силы, Политика

Война с НАТО в любом случае будет сразу ядерной. Константин Сивков

3 0

В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Изменения в ядерной доктрине России:
- Введено положение о возможности применения ядерного оружия при фиксации массового взлета авиации и ракет противника, пересекающих границу
- Россия будет рассматривать страны, помогающие воюющей против России стране, как единый воюющий блок
- Беларусь включена в сферу ядерного сдерживания как часть союзного государства

2. Причины изменений:
- Появление массовых беспилотников изменило характер потенциальных воздушных операций
- Необходимость предотвращения массированных воздушных ударов до их нанесения
- Стремление создать четкую систему ответа на удары по стратегическим объектам

3. Практические последствия:
- Любое крупномасштабное вторжение НАТО будет пресекаться применением ядерного оружия
- При ударах Украины по стратегическим объектам России ответ может быть направлен на страны НАТО
- Понижен порог применения ядерного оружия

4. Исторический контекст:
- Собеседники связывают текущую ситуацию с событиями 1991-1993 годов
- Обсуждается влияние сокращения ядерного потенциала на текущую ситуацию
- Критикуются действия руководства России 1990-х годов

Вывод:
Беседа раскрывает существенные изменения в российской ядерной доктрине, которые значительно снижают порог применения ядерного оружия и расширяют круг потенциальных целей. Эти изменения представляют собой фундаментальный сдвиг в политике ядерного сдерживания, направленный на предотвращение крупномасштабных конвенциональных военных действий против России. Собеседники подчеркивают, что эти изменения являются вынужденной мерой, связанной с историческими событиями 1990-х годов и последующим ослаблением военного потенциала страны. По их мнению, эти изменения существенно повышают риск глобального ядерного конфликта.

Источник: https://rutube.ru/video/ac1dbf0c21d57b50f5bc8e6538a39651/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Война с США: вчера, сегодня, завтра и ее возможные сценарии
Бэкграунд, выпуск-263 за 30 июня 2012
Scofield: Перспективы «арабского НАТО»
Заключите мир с Россией, чтобы предотвратить войну из-за Украины
Николай Сорокин: Характер войны

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru