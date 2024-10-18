В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Изменения в ядерной доктрине России:

- Введено положение о возможности применения ядерного оружия при фиксации массового взлета авиации и ракет противника, пересекающих границу

- Россия будет рассматривать страны, помогающие воюющей против России стране, как единый воюющий блок

- Беларусь включена в сферу ядерного сдерживания как часть союзного государства

2. Причины изменений:

- Появление массовых беспилотников изменило характер потенциальных воздушных операций

- Необходимость предотвращения массированных воздушных ударов до их нанесения

- Стремление создать четкую систему ответа на удары по стратегическим объектам

3. Практические последствия:

- Любое крупномасштабное вторжение НАТО будет пресекаться применением ядерного оружия

- При ударах Украины по стратегическим объектам России ответ может быть направлен на страны НАТО

- Понижен порог применения ядерного оружия

4. Исторический контекст:

- Собеседники связывают текущую ситуацию с событиями 1991-1993 годов

- Обсуждается влияние сокращения ядерного потенциала на текущую ситуацию

- Критикуются действия руководства России 1990-х годов

Вывод:

Беседа раскрывает существенные изменения в российской ядерной доктрине, которые значительно снижают порог применения ядерного оружия и расширяют круг потенциальных целей. Эти изменения представляют собой фундаментальный сдвиг в политике ядерного сдерживания, направленный на предотвращение крупномасштабных конвенциональных военных действий против России. Собеседники подчеркивают, что эти изменения являются вынужденной мерой, связанной с историческими событиями 1990-х годов и последующим ослаблением военного потенциала страны. По их мнению, эти изменения существенно повышают риск глобального ядерного конфликта.