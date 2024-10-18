Семен Уралов & Чадаев - Пустой трон Украины (Чистота понимания, Сезон 1.Серия 2)

16.10.2024

Подкаст «Чистота понимания» — совместный проект с Семеном Ураловым о явлениях и событиях, с которыми мы сталкиваемся ежедневно и которые необходимо обсуждать.

Тема этого выпуска: Пустой трон Украины.

В гостях — экономист, политик, депутат Государственной думы Михаил Делягин.

Обсудили особенность власти на Украине: почему Украина не смогла состояться как государство; как менялось устройство власти в стране и почему легитимность — в головах народа.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Легитимность власти на Украине:

- Власть на Украине не является законной, начиная с государственного переворота в 2014 году.

- Зеленский, хотя его власть признают западные страны, теряет легитимность внутри Украины, так как его полномочия истекли.

2. Сравнение легитимности на международном уровне:

- На международном уровне легитимность часто делегируется внешними силами, например, западными странами, как это происходит в Украине.

- Проводится параллель с Венесуэлой и Беларусью, где Запад тоже пытался навязать свои легитимные власти.

3. Внешняя и внутренняя легитимность:

- В Украине легитимность власти поддерживается оккупационными силами Запада, что превращает Украину в колонию.

- Местные элиты играют на лояльности, торгуя её для внешних игроков.

4. Роль народа:

- Народная поддержка власти становится абстракцией, подменяемой волей внешних сил.

- Западные демократии демонстрируют кризис легитимности, так как внешние силы и корпорации играют большую роль, чем выборы народа.

5. Социальная инженерия:

- Запад трансформировал общественное сознание в постсоветских странах через социальную инженерию.

- Россия также должна использовать социальную инженерию для восстановления нормальных условий в освобождённых территориях.

Выводы:

- Легитимность власти на Украине является иллюзорной и поддерживается только внешними силами.

- Западная демократия сталкивается с кризисом, так как выборы перестали выражать истинную волю народа.

- Восстановление нормальной государственности на освобождённых территориях Украины требует новых подходов к легитимности власти, учитывающих местные реалии и внешнее влияние.