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Семен Уралов & Чадаев – Пустой трон Украины (Чистота понимания, С1.С2)

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Семен Уралов & Чадаев - Пустой трон Украины (Чистота понимания, Сезон 1.Серия 2)
16.10.2024

Подкаст «Чистота понимания» — совместный проект с Семеном Ураловым о явлениях и событиях, с которыми мы сталкиваемся ежедневно и которые необходимо обсуждать.

Тема этого выпуска: Пустой трон Украины.

В гостях — экономист, политик, депутат Государственной думы Михаил Делягин.

Обсудили особенность власти на Украине: почему Украина не смогла состояться как государство; как менялось устройство власти в стране и почему легитимность — в головах народа.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Легитимность власти на Украине:
   - Власть на Украине не является законной, начиная с государственного переворота в 2014 году.
   - Зеленский, хотя его власть признают западные страны, теряет легитимность внутри Украины, так как его полномочия истекли.

2. Сравнение легитимности на международном уровне:
   - На международном уровне легитимность часто делегируется внешними силами, например, западными странами, как это происходит в Украине.
   - Проводится параллель с Венесуэлой и Беларусью, где Запад тоже пытался навязать свои легитимные власти.

3. Внешняя и внутренняя легитимность:
   - В Украине легитимность власти поддерживается оккупационными силами Запада, что превращает Украину в колонию.
   - Местные элиты играют на лояльности, торгуя её для внешних игроков.

4. Роль народа:
   - Народная поддержка власти становится абстракцией, подменяемой волей внешних сил.
   - Западные демократии демонстрируют кризис легитимности, так как внешние силы и корпорации играют большую роль, чем выборы народа.

5. Социальная инженерия:
   - Запад трансформировал общественное сознание в постсоветских странах через социальную инженерию.
   - Россия также должна использовать социальную инженерию для восстановления нормальных условий в освобождённых территориях.

Выводы:
- Легитимность власти на Украине является иллюзорной и поддерживается только внешними силами.
- Западная демократия сталкивается с кризисом, так как выборы перестали выражать истинную волю народа.
- Восстановление нормальной государственности на освобождённых территориях Украины требует новых подходов к легитимности власти, учитывающих местные реалии и внешнее влияние.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nheZMrAorYI&ab_channel=Kuzeika
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