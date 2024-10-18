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Польша решила РИСКНУТЬ! Варшава доверит США строительство АЭС!

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Война с Россией отменяется? Польша доверит доверит США строительство АЭС?! Разбираемся в перспективах атомной энергетики в Польше. Почему Германия отказалась от атомной энергетики? Узнаем, почему Westinghouse вместо Европы строит реакторы в Китае, и как на планы Польши влияет "Зелёная сделка" Евросоюза. Обсудим, где брать топливо для польских АЭС. Как Варшава собралась воевать с Россией и одновременно строить АЭС? Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо

0:00 Энергетика ЕС. Германия против Польши?
0:19 К чему готовиться России?
0:56 Атомная энергетика – "зелёный" источник? Что думают в Европе?
1:30 АЭС в Польше: когда ждать? Построят США?
2:00 Westinghouse строит АЭС в… Китае?! А что насчёт Польши?
4:17 Готовы ли в РФ к сотрудничеству?
6:23 Зачем СПГ России? Переход на экологичное топливо
6:53 СПГ: Закупки в США, Европе, Японии… А Россия?
8:05 Производство мощных газовых турбин: почему в СССР этим не занимались?
9:48 КПД паровой и газовой турбины: в чём разница?
10:14 Газовые турбины: преимущества и недостатки
11:34 Новые турбины: итоги испытаний
12:29 Сотрудничество с Ираном: производство турбин
13:37 Обсадные колонны из полимеров: будущее ТЭК России?
14:56 Полный отказ от металла: реально ли это?

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Атомная энергетика в Польше:
- Польша ведет переговоры с американцами о строительстве АЭС
- Подписаны меморандумы с компанией Westinghouse
- Существуют проблемы с реализацией проектов малых АЭС из-за:
  * Отсутствия одобренных проектов
  * Монополии Росатома на производство необходимого ядерного топлива (обогащение до 19.5%)

2. Белорусский СПГ проект:
- Направлен на внутренние потребности
- Основные цели:
  * Обеспечение топливом БелАЗа и МАЗа
  * Производство грузовиков с двигателями на СПГ
  * Улучшение экологии при карьерной добыче

3. Российское энергетическое машиностроение:
- Развитие производства газовых турбин:
  * 65 МВт (Силовые машины)
  * 110 МВт (ОДК)
  * 170 МВт (в разработке)
- Сотрудничество с Ираном в сфере газовых турбин
- Развитие полимерных технологий в нефтегазовой отрасли

Общий вывод:
В энергетическом секторе наблюдается активная трансформация и адаптация к новым условиям. Россия развивает собственные технологии в сфере газовых турбин и полимерных материалов, успешно налаживая сотрудничество с партнерами (например, Иран, Беларусь). В то же время западные страны сталкиваются с определенными трудностями в реализации своих энергетических проектов из-за зависимости от российских технологий и материалов, особенно в атомной энергетике. Это создает интересную динамику на мировом энергетическом рынке, где технологическая независимость становится ключевым фактором развития.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=p4sC2lN43pg
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