Война с Россией отменяется? Польша доверит доверит США строительство АЭС?! Разбираемся в перспективах атомной энергетики в Польше. Почему Германия отказалась от атомной энергетики? Узнаем, почему Westinghouse вместо Европы строит реакторы в Китае, и как на планы Польши влияет "Зелёная сделка" Евросоюза. Обсудим, где брать топливо для польских АЭС. Как Варшава собралась воевать с Россией и одновременно строить АЭС? Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо

0:00 Энергетика ЕС. Германия против Польши?

0:19 К чему готовиться России?

0:56 Атомная энергетика – "зелёный" источник? Что думают в Европе?

1:30 АЭС в Польше: когда ждать? Построят США?

2:00 Westinghouse строит АЭС в… Китае?! А что насчёт Польши?

4:17 Готовы ли в РФ к сотрудничеству?

6:23 Зачем СПГ России? Переход на экологичное топливо

6:53 СПГ: Закупки в США, Европе, Японии… А Россия?

8:05 Производство мощных газовых турбин: почему в СССР этим не занимались?

9:48 КПД паровой и газовой турбины: в чём разница?

10:14 Газовые турбины: преимущества и недостатки

11:34 Новые турбины: итоги испытаний

12:29 Сотрудничество с Ираном: производство турбин

13:37 Обсадные колонны из полимеров: будущее ТЭК России?

14:56 Полный отказ от металла: реально ли это?

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Атомная энергетика в Польше:

- Польша ведет переговоры с американцами о строительстве АЭС

- Подписаны меморандумы с компанией Westinghouse

- Существуют проблемы с реализацией проектов малых АЭС из-за:

* Отсутствия одобренных проектов

* Монополии Росатома на производство необходимого ядерного топлива (обогащение до 19.5%)

2. Белорусский СПГ проект:

- Направлен на внутренние потребности

- Основные цели:

* Обеспечение топливом БелАЗа и МАЗа

* Производство грузовиков с двигателями на СПГ

* Улучшение экологии при карьерной добыче

3. Российское энергетическое машиностроение:

- Развитие производства газовых турбин:

* 65 МВт (Силовые машины)

* 110 МВт (ОДК)

* 170 МВт (в разработке)

- Сотрудничество с Ираном в сфере газовых турбин

- Развитие полимерных технологий в нефтегазовой отрасли

Общий вывод:

В энергетическом секторе наблюдается активная трансформация и адаптация к новым условиям. Россия развивает собственные технологии в сфере газовых турбин и полимерных материалов, успешно налаживая сотрудничество с партнерами (например, Иран, Беларусь). В то же время западные страны сталкиваются с определенными трудностями в реализации своих энергетических проектов из-за зависимости от российских технологий и материалов, особенно в атомной энергетике. Это создает интересную динамику на мировом энергетическом рынке, где технологическая независимость становится ключевым фактором развития.