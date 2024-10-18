Польша решила РИСКНУТЬ! Варшава доверит США строительство АЭС!
Война с Россией отменяется? Польша доверит доверит США строительство АЭС?! Разбираемся в перспективах атомной энергетики в Польше. Почему Германия отказалась от атомной энергетики? Узнаем, почему Westinghouse вместо Европы строит реакторы в Китае, и как на планы Польши влияет "Зелёная сделка" Евросоюза. Обсудим, где брать топливо для польских АЭС. Как Варшава собралась воевать с Россией и одновременно строить АЭС? Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо
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9:48 КПД паровой и газовой турбины: в чём разница?
10:14 Газовые турбины: преимущества и недостатки
11:34 Новые турбины: итоги испытаний
12:29 Сотрудничество с Ираном: производство турбин
13:37 Обсадные колонны из полимеров: будущее ТЭК России?
14:56 Полный отказ от металла: реально ли это?
Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. Атомная энергетика в Польше:
- Польша ведет переговоры с американцами о строительстве АЭС
- Подписаны меморандумы с компанией Westinghouse
- Существуют проблемы с реализацией проектов малых АЭС из-за:
* Отсутствия одобренных проектов
* Монополии Росатома на производство необходимого ядерного топлива (обогащение до 19.5%)
2. Белорусский СПГ проект:
- Направлен на внутренние потребности
- Основные цели:
* Обеспечение топливом БелАЗа и МАЗа
* Производство грузовиков с двигателями на СПГ
* Улучшение экологии при карьерной добыче
3. Российское энергетическое машиностроение:
- Развитие производства газовых турбин:
* 65 МВт (Силовые машины)
* 110 МВт (ОДК)
* 170 МВт (в разработке)
- Сотрудничество с Ираном в сфере газовых турбин
- Развитие полимерных технологий в нефтегазовой отрасли
Общий вывод:
В энергетическом секторе наблюдается активная трансформация и адаптация к новым условиям. Россия развивает собственные технологии в сфере газовых турбин и полимерных материалов, успешно налаживая сотрудничество с партнерами (например, Иран, Беларусь). В то же время западные страны сталкиваются с определенными трудностями в реализации своих энергетических проектов из-за зависимости от российских технологий и материалов, особенно в атомной энергетике. Это создает интересную динамику на мировом энергетическом рынке, где технологическая независимость становится ключевым фактором развития.